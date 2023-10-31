ВС РФ обстреляли энергообъекты на Донбассе и Херсонщине: без света остались тысячи потребителей

В результате обстрелов в Донецкой области были обесточены шахты и 35 населенных пунктов, а на Хесонщине был поврежден трансформатор, из-за чего свет исчез в 4 населенных пунктах.

Российские оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам в Донецкой и Херсонской областях. Есть значительные повреждения. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Вчера, 30 октября, в результате обстрела было повреждено оборудование одной из ТЭС в Донецкой области. Остались без электроснабжения три угольные шахты, 35 населенных пунктов и 18,3 тысячи потребителей. Сейчас шахты запитаны", — говорится в сообщении.

И.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз показал последствия обстрелов Селидово Донецкой области, где в результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередачи. По его словам, также повреждены по меньшей мере 28 домов.

"Сегодня около 4:40 утра россияне выпустили по городу 3 ракеты "Искандер" — попали в частный сектор. Кроме жилых домов, повреждены 2 предприятия, 3 автомобиля и линия электропередачи", — сообщил он.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Минэнерго также сообщили, что на Херсонщине в результате обстрела подстанции поврежден трансформатор. Из-за этого электроснабжение прекращено в 4 населенных пункта. Более 7 тысяч потребителей не имеют света.

"Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Напомним, что плановые отключения света в Украине могут начаться уже в ноябре, независимо от того, будут ли новые ракетные удары по украинской энергосистеме.

Ранее сообщалось, что в ДТЭК предупредили, что россияне распространяют фейки об отключении света в Украине. В компании уверяют, что в Украине ситуация с электроснабжением контролируемая, а проверять информацию об отключении нужно только на официальных ресурсах ДТЭК.