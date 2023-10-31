"5 классов образования": на Закарпатье судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за неграмотности

На суде мужчина объяснил, что в течение 2022 года он лечился от туберкулеза открытой формы и не умеет ни писать, ни читать.

В Закарпатской области судили мужчину, который из-за туберкулеза и безграмотности уклонялся от мобилизации. Об этом идется в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, в июне 2022 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. Он получил повестку, но в военкомат в указанное время так и не явился.

Обвиняемый на суде пояснил, что ВВК его проверила и военкомы дали ему повестку, но он не пришел на вызов, потому что боялся. Также мужчина пояснил, что в течение 2022 года он лечился от туберкулеза открытой формы. Кроме этого на суде он заявил, что не может идти на службу, потому что неграмотный — не умеет читать и писать, потому что закончил только 5 классов в спецучреждении.

Свою вину в суде он признал и раскаялся.

На заседании суда присутствующая там представительница ВВК заявила, что когда мужчина проходил комиссию, медикам не было известно, что у него был туберкулез, поскольку он не предоставлял соответствующих документов. Также она отметила, что в случае, если бы фтизиатр подтвердил заболевание, его бы сняли с воинского учета.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что капитан украинского сухогруза "Измаил" Анатолий Богатырев отказался вести судно на Родину, потому что думает, что это был прием, чтобы его вместе с экипажем мобилизовали в Силы обороны.

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