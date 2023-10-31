"Уязвимая сторона": в ВСУ объяснили, почему Россия экономит "Калибры" и ракеты Х-101 (видео)

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, враг сосредоточился на точечных ударах из-за своих планов на будущие атаки.

ВС РФ уменьшили количество атак по территории Украины ракетами типов "Калибр" и Х-101. Это объясняется тем, что впереди — холода. О замыслах российских оккупантов в эфире телемарафона 31 октября рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"В последнее время они не используют ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это означает, что производство их продолжается, следовательно происходит определенное накопление", — отметила она.

Также пресс-секретарь напомнила, что в течение определенного периода российские войска не применяют для своих ударов ракеты морского базирования типа "Калибр". По ее словам, страна-агрессор еще имеет запасы этого вооружения.

"Кроме того, эти самые ракетные удары, так называемые точечные, враг все же время от времени применяет. В частности, в последнее время он делает акцент именно на баллистическом вооружении", — подчеркнула Гуменюк.

Она объяснила, что это свидетельствует о стремлении врага держать украинцев в напряженном состоянии. Так Россия готовится к дальнейшим массированным ракетным ударам.

"С наступлением холодов будет большая потребность в энергетике, и это будет уязвимая сторона экономики", — пояснила представительница ОК "Юг".

Она добавила, что, вполне вероятно, ВС РФ будут атаковать энергетические объекты.

Напомним, в СМИ подсчитали, сколько ракет различных типов сейчас есть у ВС РФ. По состоянию на конец августа во вражеском арсенале было 140 "Калибров".

Военный аэроразведчик Юрий Касьянов объяснил, почему несмотря на увеличение производства беспилотников в Украине они уже давно не атаковали Москву. Защитник перечислил семь пунктов, необходимых для создания разведывательных и ударных дронов.