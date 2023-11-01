В РФ установили на Ми-28НМ ракеты "Вихрь": расширение арсенала обошлось не без проблем

Ударный вертолет получил противотанковую ракету с дальностью 10 км, что расширяет потенциал для атак. Однако бортовая аппаратура воспринимает пуск "Вихря" за наведение вражеских ЗРК.

Против Украины российские войска используют ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ. На последний интегрировали противотанковую ракету "Вихрь" с дальностью около 10 км. Об этом сообщает Defense Express.

Российские вертолеты оснастили противотанковыми ракетами "Вихрь", которые должны поражать танки. Однако интеграция не прошла без проблем. Во время пуска ракеты срабатывает сигнал о наведении на вертолет зенитно-ракетного комплекса или облучения радиолокационной станцией. Но вертолетчики не обращают внимание на сигнал. Вероятно, бортовая аппаратура не до конца изменилась для применения "Вихря".

Новая ракета является угрозой, потому что до этого Ми-28НМ умел запускать противотанковые ракеты "Атака" с вдвое меньшим радиусом действия — 5 км. Кроме этого есть боеприпасы ЛМУР с дальностью до 15 км, но они имеют осколочно-фугасную часть.

Противотанковый ракетный комплекс "Вихрь"

Впервые об интеграции "Вихря" стало известно в августе 2023 года, но тогда же отмечалось, что бортовое оборудование нуждалось в обновлении. Прицельная станция ГОЭС-451 не позволяет в полной мере эффективно применять "Вихри" с Ми-28. Однако журналисты отмечают, что даже несмотря на несовершенную интеграцию "Вихрей", это является рациональным решением. Враг расширяет ударный потенциал Ми-28НМ, которых у оккупантов сейчас более 10 вертолетов.

Напомним, 25 октября СМИ писали, что ВСУ уничтожили 24 вертолета Ка-52 — это годовое производство машин во всей России.

12 октября в РФ заявили об испытаниях обновленного Ка-52М в среде радиопомех.