"Все устали от войны в Украине": Вован и Лексус записали пранк с премьер-министром Италии (видео)

В разговоре с якобы африканским политиком, Джорджа Мелони сказала, что проблема — найти приемлемое решение для обеих сторон и не запустить тем самым другие войны, например в Ливии. По ее словам, Украина делает все правильно, а другие страны помогают.

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись телефонной беседы, предположительно, с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, которая во время беседы упомянула об усталости от войны в Украине. На записи голос с итальянским акцентом, похожий на голос Мелони, говорит, что нужен какой-то выход. Публикация размещена на видеохостинге Rumble.

По словам Мелони, проблема войны в Украине — в том, чтобы найти решение, которое бы всех устраивало и при этом не нарушить международного права.

"У меня есть некоторые идеи относительно решения этой ситуации, но жду подходящего времени, чтобы ими поделиться", — говорит женский голос на записи, возможно, принадлежащий итальянскому премьеру.

Российский пранкер, выступивший в роли "африканского политика", заявил, что контрнаступление Украины было неуспешным. В ответ на это Мелони сказала, что контрнаступление "идет не так, как они ожидалиа", и что "судьбу конфликта это не решило".

"Всем понятно, что это может длиться долгие годы, если мы не попытаемся найти какое-то решение. Проблема же в том, чтобы найти приемлемое решение для обеих [сторон] и не запустить тем самым другие конфликты. Вы знаете, что я имею в виду Ливию. Или, возможно, не знаете… но обсуждать это можно часами", — сказал женский голос на записи, проверить подлинность которой не представляется возможным.

Но, судя по всему, пранкеры из РФ могли записать телефонный разговор главы правительства Италии с "африканским политиком". Возможно, вдохновившись театральным образом венецианского мавра и его диалогом с итальянкой из известной шекспировской психодрамы.

В довершение, автор пранка попытался "дожать" Мелони вопросом о роли в украинском обществе Степана Бандеры. Но та сказала, что понятия не имеет, о ком ее спрашивают.

"Думаю, проблема с национализмом — это проблема Путина", — ответила она, добавив, что в положении, в котором оказалась Украина, страна делает все правильно, а другие оказывают поддержку.

Напомним, что 28 июля премьер-министр Италии рассказала, почему на Аппенинах поддерживает Украину. По ее словам, Киев действует в рамках международного права, а страны Запада продемонстрировали единство в вопросе военной помощи.

Ранее, 20 октября, стало известно, что Джорджа Мелони ушла от своего партнера.