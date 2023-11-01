В США раскрыли схему незаконных поставок электроники для российского ВПК: подробности

Злоумышленники создали подставные компании в Бруклине и сумели отправить в Россию более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 10 млн долларов.

В США раскрыли многомиллионную схему незаконного экспорта полупроводники, интегральных схем и других электронных компонентов двойного назначения для нужд военно-промышленного комплекса России. Схема была организована через подставные компании жителем Бруклина и двумя гражданами России и Канады. О подробностях разоблачения сообщила 31 октября пресс-служба Министерства юстиции США.

В Нью-Йорке было обнародовано уголовное дело по обвинению Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова и Кристины Пузыревой, которые были связаны с российскими военными. В заявлении говорится, что в результате действий американских служб была пресечена деятельность сложной закупочной сети, предположительно использовавшейся для приобретения критически важных технологий для современных систем вооружений российских вооруженных сил.

"Как утверждается, обвиняемые уклонялись от санкций, поставляя в Россию оборудование, необходимое для систем высокоточного оружия, часть которого использовалась на поле боя в Украине", — заявил прокурор США Бреон Пис.

Специальный агент отдела расследований национальной безопасности Иван Арвело добавил, что в течение года эта преступная организация обходила американские санкции и законы, сумев отправить в Россию более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 10 млн долларов.

Как работала схема

Злоумышленники работали через два юрлица, зарегистрированных в Бруклине — SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Эти компании осуществляли поиск, закупки и поставки товаров двойного назначения от американских производителей, конечными получателями которых оказались подсканкционные лица в РФ.

В частности, Гольцев получал заказ от россиян, связанных с оборонным комплексом РФ, затем выходил на американских производителей и дистрибьюторов, используя псевдоним "Ник Стивенс" или "Джио Росс".

Закупку осуществляли Гольцев и Насриддинов, прикрываясь SH Brothers и SN Electronics, после чего рассылали товары в разные места Бруклина. Затем они незаконно переправляли товары разным компаниям-посредникам из разных стран, включая Турцию, Индию, Китая, ОАЭ, откуда товар направлялся в Россию.

В свою очередь Пузырев курировала всю бухгалтерию и проводила все финансовые операции в рамках схемы.

В публикации также говорится, что некоторые из электронных компонентов, которые незаконно поставлялись российскому ВПК, были обнаружены в захваченных в Украине системах вооружения ВС РФ.

В частности, компоненты находились в:

комплексе радиотехнической разведки "Торн-МДМ";

комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2";

легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305-Э";

комплексе Л-370 "Витебск";

вертолетах Ка-52;

беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) "Орлан-10";

боевых танках Т-72Б3.

В заключение сказано, что злоумышленники знали, что поставляемые компоненты имеет потенциальное военное назначение и могут быть использованы в системах вооружения РФ.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали мужчину, который нелегально отправлял на территорию России специальные двигатели для ударных беспилотников. Среди компонентов были обнаружены те самые силовые установки, которые ВС РФ активно использует в своих БПЛА "Орлан-10" на территории Украины.