Особая версия: почему израильские вертолеты Apache имеют "выпуклость" под днищем (фото)
Ударный вертолет Apache во время модернизации получил модуль под днищем, в который установили дополнительные системы для повышения выживаемости и боеспособности борта.
Война в Израиле столкнула ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС снова. Израильская армия является одной из самых технологичных в мире. Парк ударных вертолетов AH-64 Apache также имеет характерные особенности. Об этом сообщает The War Zone.
На фотографиях, которые появляются в сети, заметно, что нижняя часть Apache имеет капсулу. Сразу за 30-мм пушкой установлен дополнительный пакет авионики, чтобы повысить выживаемость вертолета в зоне боевых действий.
Впервые информация об установке дополнительной капсулы на нижнюю часть вертолета стало известно еще в 2013 году, в частности на модель AH-64A Peten первого поколения. Также Воздушные силы имеют вертолеты второго поколения AH-64D Saraf, который начал поступать в войска в 2005 году.
Отмечается, что под "живот" вертолета версии Saraf установлена дополнительная авионика, большая часть которой является израильского производства:
- пакет голосовой связи и данных RAVNET 300;
- спутниковая связь Elta 1891;
- система управления миссией HELICOM;
- комплекс самозащиты Elisra Seraph;
- система предупреждения о ракете SPG-65;
- РЭБ SPJ-40;
- тепловые ловушки Elbit Rokar.
Базовые версии не имеют дополнительного модуля с такими системами. Сейчас все вертолеты AH-64A модернизированы до уровня сопоставимого с AH-64D и имеют новые системы питания.
Авторы отмечают, что кроме авионики AH-64D получили возможность запускать израильские ракеты Spike NLOS с дальностью почти 25 км наряду с классическими Hellfire. Армия обороны Израиля использует вертолеты Apache и в миссиях для борьбы с БПЛА. Низкая скорость и гибкость бортов позволяет их эффективно использовать против определенных видов БПЛА.
Всего на вооружении есть 48 ударных вертолетов Apache, из которых менее 20 в более совершенной версии D.
Напомним, 19 октября Boeing анонсировал печать запчастей для ударных вертолетов Apache на 3D-принтерах. Некоторые детали можно изготовить за час вместо 1 года.
12 октября в США впервые испытали модернизированный AH-64E Apache в воздухе.