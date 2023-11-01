Особая версия: почему израильские вертолеты Apache имеют "выпуклость" под днищем (фото)

Ударный вертолет Apache во время модернизации получил модуль под днищем, в который установили дополнительные системы для повышения выживаемости и боеспособности борта.

Война в Израиле столкнула ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС снова. Израильская армия является одной из самых технологичных в мире. Парк ударных вертолетов AH-64 Apache также имеет характерные особенности. Об этом сообщает The War Zone.

На фотографиях, которые появляются в сети, заметно, что нижняя часть Apache имеет капсулу. Сразу за 30-мм пушкой установлен дополнительный пакет авионики, чтобы повысить выживаемость вертолета в зоне боевых действий.

AH-64A Apache

Впервые информация об установке дополнительной капсулы на нижнюю часть вертолета стало известно еще в 2013 году, в частности на модель AH-64A Peten первого поколения. Также Воздушные силы имеют вертолеты второго поколения AH-64D Saraf, который начал поступать в войска в 2005 году.

Отмечается, что под "живот" вертолета версии Saraf установлена дополнительная авионика, большая часть которой является израильского производства:

пакет голосовой связи и данных RAVNET 300;

спутниковая связь Elta 1891;

система управления миссией HELICOM;

комплекс самозащиты Elisra Seraph;

система предупреждения о ракете SPG-65;

РЭБ SPJ-40;

тепловые ловушки Elbit Rokar.

Базовые версии не имеют дополнительного модуля с такими системами. Сейчас все вертолеты AH-64A модернизированы до уровня сопоставимого с AH-64D и имеют новые системы питания.

AH-64D Apache начал поступать в войска в 2005 году

Авторы отмечают, что кроме авионики AH-64D получили возможность запускать израильские ракеты Spike NLOS с дальностью почти 25 км наряду с классическими Hellfire. Армия обороны Израиля использует вертолеты Apache и в миссиях для борьбы с БПЛА. Низкая скорость и гибкость бортов позволяет их эффективно использовать против определенных видов БПЛА.

Всего на вооружении есть 48 ударных вертолетов Apache, из которых менее 20 в более совершенной версии D.

Напомним, 19 октября Boeing анонсировал печать запчастей для ударных вертолетов Apache на 3D-принтерах. Некоторые детали можно изготовить за час вместо 1 года.

12 октября в США впервые испытали модернизированный AH-64E Apache в воздухе.