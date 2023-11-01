"Взрывной техно-сервис": под Купянском два танка россиян подорвались на своих же минах (видео)

По данным ГПСУ, пограничники с помощью дронов-камикадзе "добили" вражескую технику.

На Купянском направлении два российских танка Т-72 попытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины, но в результате взорвались на своих собственных минных полях. Пограничники с использованием беспилотных камикадзе-дронов успешно нейтрализовали вражескую технику. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Взрывной техно-сервис танка от пограничников. Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно", — говорится в сообщении под видео.

Согласно информации от ГПСУ, в результате взрыва на своей собственной мине один из танков немедленно разрушился, в то время как другой танк лишь потерял свою боевую башню.

"Дроны-камикадзе, отправленные бойцами "Стальной границы", срочно вылетели и оказали ему неотложную "помощь", — добавили пограничники.

Напомним, что 24 октября в разведке Великобритании сообщали, что россияне отправляют заключенных на "мясные штурмы" как под Купянском, так и в боях за Авдеевку. Это так называемые батальоны "Шторм-Z", которые хотели создать элитными, а на самом деле они оказались штрафбатами с крайне низким материально-техническим и медицинским обеспечением.

20 октября пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко сообщал, что ВС РФ изменили тактику штурмов под Купянском. На Лимано-Купянское направление они бросают не колонны техники, а малые штурмовые группы. Такую же тактику применяли наемники ЧВК "Вагнер".