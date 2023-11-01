Как раз проходило совещание: стали известны подробности удара по пансионату с оккупантами в Геническе

Недавно управление штабом "Днепр" возглавил российский генерал Теплинский, командующий ВДВ РФ. Именно эта структура планирует и отдает приказы наносить удары по гражданским объектам Украины.

В оккупированном Геническе на Херсонщине 1 ноября прогремели взрывы. "Прилетело" по штабу ВС РФ "Днепр". Об этом сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко.

"Сегодня были нанесены ракетные удары по штабу российских войск "Днепр" на Арабатской стрелке. Есть потери", — проинформировал он.

В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" сообщили, что ракетный удар произошел прямо во время совещания.

"Российским командирам из группировки "Днепр" сегодня не очень повезло. Во время совещания штаба на Арабатской Стрелке что-то прилетело (несколько раз). Кстати, недавно управление штабом возглавил российский генерал Теплинский, командующий ВДВ РФ. Надеемся, сегодняшнее совещание проводил именно он", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эта структура планирует и отдает приказы наносить удары по гражданским объектам Украины.

Напомним, что оккупированном Крыму в нескольких районах полуострова 1 ноября прогремели взрывы. Оккупанты сообщают о масштабной ракетной атаке.

Ранее сообщалось, что в Дагестан для наведения порядков прибыли "кадыровцы", но их приняли за ДРГ и ошибочно ликвидировали правоохранители.