В Геническе "прилетело" в пансионаты с оккупантами: Сальдо заявил о "детонации на пустыре"

Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. После "прилетов" туда из Геническа и села Геническая Горка выехали автомобили скорой помощи.

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Вооруженные силы Украины атаковали места скопления оккупантов и их техники на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом 1 ноября сообщили в "Центре журналистских расследований".

"В течение часа места размещения российских военных по меньшей мере в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке были поражены вероятно ракетными ударами. Местные жители сообщают, что атака продолжается, над Арабатской стрелкой замечены беспилотники", — говорится в сообщении.

Воздушную тревогу на оккупированной Херсонщине объявили в 10:30 1 ноября. После этого в воздухе заметили ракеты.

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"Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Оттуда идет дым. Эти детские оздоровители были захвачены р*шистами и там расположены их "располаги", — рассказали жители Генической громады.

Как сообщают местные, после "прилетов" туда из Геническа и села Геническая Горка в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Также местные жители впоследствии также сообщили, что взрывалось также на базе отдыха "Аура", где базировались россияне.

Сальдо сообщил о работе ПВО

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо утром, 1 ноября, сообщил, что на Херсонщине российская ПВО перехватила 7 ракет, а некоторые "сдетонировали в пустынном районе" Арабатской стрелки.

"Наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбито 7 ракет, запущенных противником с самолетов и тех, которые летели на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали", — проинформировал он.

Напомним, что на станции Мушкетово в Донецкой области якобы в результате атаки украинских войск с помощью РСЗО "Ураган" были повреждены цистерны, которые находились на объекте.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой военных ВС РФ бросают в "мясные" штурмы. Оккупанты жалуются, что им не удается выйти даже на расстояние стрелкового боя, потому что их уничтожают еще на подходе.