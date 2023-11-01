В Генічеську "прилетіло" в пансіонати з окупантами: Сальдо заявив про "детонацію на пустирі"

Ракети поцілили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" і "Блакитне полум’я" в селі Стрілковому. Після "прильотів" туди з Генічеська і села Генічеська Гірка виїхали автомобілі швидкої допомоги.

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Збройні сили України атакували місця скупчення окупантів та їхньої техніки на Арабатській стрілці на Херсонщині. Про це 1 листопада повідомили в "Центрі журналістських розслідувань".

"Упродовж години місця розміщення російських військових щонайменше у двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці були вражені ймовірно ракетними ударами. Місцеві мешканці повідомляють, що атака продовжується, над Арабатською стрілкою помічені безпілотники", — йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу на окупованій Херсонщині оголосили в 10:30 1 листопада. Після цього в повітрі помітили ракети.

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"Ракети поцілили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" і "Блакитне полум’я" в селі Стрілковому. Звідти йде дим. Ці дитячі оздоровиці були захоплені р*шистами і там розташовані їхні "располаги", – розповіли мешканці Генічеської громади.

Як повідомляють місцеві, після "прильотів" туди з Генічеська і села Генічеська Гірка до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.

Також місцеві мешканці згодом також повідомили, що вибухало також на базі відпочинку "Аура", де базувалися росіяни.

Сальдо повідомив про роботу ППО

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо зранку, 1 листопада, повідомив, що на Херсонщині російська ППО перехопила 7 ракет, а деякі "здетонували у пустинному районі" Арабатської стрілки.

"Наші зенітники відбили масований ракетний напад ворога на південні регіони РФ. Над територією Херсонської області збито 7 ракет, запущених противником з літаків і тих, які летіли на Крим. Більшість знищено у повітрі, дві здетонували на землі у пустельному районі на Арабатській стрілці. Люди та інфраструктура не постраждали", — проінформував він.

Нагадаємо, що на станції Мушкетове на Донеччині нібито внаслідок атаки українських військ за допомогою РСЗВ "Ураган" було пошкоджено цистерни, які перебували на об'єкті.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою військових ЗС РФ кидають у "м'ясні" штурми. Окупанти скаржаться, що їм не вдається вийти навіть на відстань стрілецького бою, бо їх знищують ще на підході.