Выезд за границу: кого из мужчин пограничники могут выпустить из Украины

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, некоторые "водители" пытаются покинуть территорию страны, но у них никогда при этом не было водительского удостоверения.

В Украине продолжает действовать военное положение, в результате чего поездки мужчин призывного возраста за границу ограничены. Выпускают только в том случае, если на это есть уважительная причина. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, кому в 2023 году все же удавалось выехать.

По его словам, если брать прошлую неделю, то статистика выезжающих за границу мужчин призывного возраста была следующей:

работающие водителями грузовиков — 42%;

лица с инвалидностью или многодетные отцы — 15%;

мужчины, сопровождающие лица с инвалидностью — 5%;

перевозчики гуманитарных грузов — 3%.

Отдельно было отмечено, что в первые 9 месяцев 2023 года из Украины не выпустили более 8 тысяч мужчин, которые пытались воспользоваться системой "Шлях". Пограничники регулярно фиксируют поддельные документы, которые не подтверждают цели поездки по системе "Шлях".

Бывало такое, что мужчины пробуют выехать под видом водителей, но при этом даже не имеют водительского удостоверения или не знают на какую фирму работают.

"Довольно часто пытаются использовать поддельные документы, в частности, около 7 тысяч человек пытались использовать подделки о не пригодности к военной службе, или о многодетности. За такие действия лица в дальнейшем несут уголовную ответственность", — заявил Андрей Демченко.

Напомним, 26 октября сообщалось, что в Украине могут начать выпускать мужчин за границу. Известно, что для выезда за границу понадобится счет в государственном банке и минимальный взнос в 12 945 грн. При этом каждый месяц его нужно будет пополнять на 1 306 грн, говорится в законопроекте.