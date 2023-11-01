"Пытаются воспользоваться войной": КНДР планирует оказать поддержку ХАМАС, — разведка Южной Кореи

По данным разведеи Южной Кореи, Ким Чен Ын приказал чиновникам разработать меры по оказанию комплексной помощи Палестине.

Северная Корея намеревается предоставить "поддержку" ХАМАСу в его конфликте с Израилем. Об этом сообщило разведывательное агентство Южной Кореи, передает издание Anadolu.

Национальная разведывательная служба NIS сообщила парламентскому комитету по разведке во время закрытого заседания, что есть признаки того, что КНДР хочет вмешаться в войну в Израиле.

Как сообщил Ю Сан Бом, депутат от правящей Партии народной власти, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал чиновникам разработать меры по оказанию комплексной помощи Палестине

"Северная Корея, похоже, пытается воспользоваться войной между Израилем и ХАМАС разными способами", — сказал Ю.

Напомним, что 31 октября стало известно, что во время нападения на Израиль радикальные исламские террористы ХАМАС использовали оружие, произведенное в Северной Корее.

Напомним, по мнению экспертов, Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии. В сентябре грузы из КНДР стали прибывать по железной дороге на склады в Краснодарский край, а северокорейские снаряды позволили российской армии перейти в наступление на востоке Украины.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется". По мнению Пентагона, ядерная программа КНДР получила новую актуальность после принятия в 2022 году закона, разрешающего Северной Корее превентивное применение ядерного оружия.