"Крестный отец террора": Северная Корея поставляет оружие ХАМАС, – Bild

По мнению корейского эксперта Фредерика Шпора, выражая солидарность с врагами Израиля, КНДР пытается завоевать симпатии в арабском мире.

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По данным ЦАХАЛ, во время нападения на Израиль радикальные исламские террористы ХАМАС использовали оружие, произведенное в Северной Корее. Об этом сообщает издание Bild.

Издание пишет со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛ, что в израильских городах, атакованных ХАМАС 7 октября, было найдено оружие, произведенное в КНДР, в том числе реактивные гранатометы. По подсчетам израильтян, северокорейское оружие составляет примерно десятую часть вооружения террористов.

По информации журналистов, ХАМАС полагается на крупные сети контрабандистов для доставки оружия в сектор Газа. Террористы также производят собственные ракеты и боеприпасы, в том числе с использованием 3D-принтеров.

Министерство обороны Великобритании предполагает, что боеприпасы из Северной Кореи "почти наверняка" уже прибыли на запад России и активно используются в войне против Украины.

"Если Северная Корея сохранит нынешние масштабы и темпы поставок военного назначения (более 1000 контейнеров за последние несколько недель), она станет одним из наиболее значительных иностранных поставщиков оружия для России, наряду с Ираном и Белоруссией", – написало министерство на свое странице в социальной сети X в четверг, 26 октября.

Как КНДР использует глобальную политическую ситуацию

Фредерик Шпор, глава корейского офиса Фонда Фридриха Науманна в интервью Bild отметил, что КНДР умело использовала глобальную политическую ситуацию, чтобы освободиться от строгой изоляции и заполучить нового партнера в дополнение к России, которая нуждается в боеприпасах.

"Теперь у нее теперь есть партнер, который в отчаянии готов более тесно сотрудничать с Северной Кореей", — объяснил Шпор.

По мнению корейского эксперта, в обмен на поставки оружия КНДР может получить не только валюту и продовольствие, но и военные и космические технологии, которые интересуют северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Южная Корея и США теперь должны опасаться, что Северная Корея увеличит свою военную эффективность с помощью российских технологий. Интересны и фотографии Кима и российского руководства на их встречах — именно на фоне ракет и другого оружия. Вероятно, они призваны продемонстрировать Западу, что режим санкций против Северной Кореи уже провалился", – делает вывод Шпор.

Корейский эксперт считает, что Северная Корея воспользуется случаем, чтобы извлечь максимальную для себя выгоду из нападения ХАМАС на Израиль.

"Выражая солидарность с врагами Израиля, КНДР пытается завоевать симпатии в арабском мире", — считает Шпор.

Эксперт также заявляет, что хотя КНДР отрицает поставки оружия палестинцам и проиранским ополченцам, северокорейское оружие неоднократно обнаруживалось на складах террористов, а теперь и на израильской территории, подвергшейся нападению террористов.

"Есть также сообщения о том, что Северная Корея помогала "Хезболле" строить туннели", – отмечает Шпор.

По слова эксперта, собственное население КНДР никак не влияет на эту ситуацию, потому что в закрытом информационном поле страны с жесткой цензурой прессы СМИ ничего не пишут о терроре ХАМАС. Вместо этого критикуются только военные операции Израиля в секторе Газа.

Напомним, по мнению экспертов, Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии. В сентябре грузы из КНДР стали прибывать по железной дороге на склады в Краснодарский край, а северокорейские снаряды позволили российской армии перейти в наступление на востоке Украины.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется". По мнению Пентагона, ядерная программа КНДР получила новую актуальность после принятия в 2022 году закона, разрешающего Северной Корее превентивное применение ядерного оружия.