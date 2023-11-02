США уничтожили баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном: что известно

В пресс-службе военной базы Ванденберг сообщили, что межконтинентальную баллистическую ракету пришлось вывести из строя из-за "аномалии".

В среду, 1 ноября, в рамках испытательного пуска с американской базы космических сил Ванденберг была уничтожена межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III. Об этом идет речь на официальном сайте военной базы.

Невооруженная Minuteman III была выведена из строя над Тихим океаном при помощи ракеты Space Launch Delta 30. Сообщается, что причиной стала "аномалия". Этот термин используется для обозначения любого непредвиденного события, произошедшего в ходе испытания.

"Поскольку аномалии могут возникать по многим причинам, связанным как с самой платформой, так и с испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ", — говорится в публикации.

Также сообщается, что для выявления причины произошедшего будет сформирована Группа анализа запуска, в которую войдут представители Командования глобальных ударов ВВС, 377-й группы испытаний и оценки, Управления безопасности SLD 30, Центра ядерного оружия ВВС и прочих ведомств.

Авторы сообщения также подчеркнули, что командование извлекает уроки из каждого испытательного пуска.

Напомним, 25 октября в Кремле заявили, что с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".

Ранее, 11 октября, Россия обвинила США в подготовке испытаний ядерного оружия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия якобы обнаружила признаки того, что США проводят подготовительные работы к ядерным испытаниям на полигоне в Неваде, поэтому РФ будет вынуждена отреагировать "зеркально".