Мобилизация в Украине: в каких случаях можно законно отказаться от повестки

По словам юриста Татьяны Козян, если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания.

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. После вручения повестки граждане призывного возраста обязаны пройти медицинский осмотр. Отказаться от этого документа можно вполне официально в соответствии с законодательными нормами. О том, как это сделать рассказала изданию "РБК-Украина" юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

По ее словам, без объективных причин отказываться от повестки нельзя.

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако нужно понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", — отмечает юрист.

Юрист отмечает, что призывник должен иметь конкретные и серьезные причины для отказа в получении повестки, например:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати / подписи комиссара ТЦК и СП.

По словам специалиста, если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Штраф за нарушение правил воинского учета

Козян отмечает, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения документа или неприбытия в ТЦК и СП.

"В понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", — добавляет юрист.

Козян отметила, что после фиксации отказа от получения повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил воинского учета.

По словам юриста, обжаловать штраф можно в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что человек нарушил правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что он отказался от повестки.

Напомним, некоторые военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Право на такую отсрочку имеют мужчины и женщины, которые ухаживают за тремя или более несовершеннолетними детьми. Также ее получат лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время выполнения мероприятий по нацбезопасности страны.