На "скорой" и с маячками: в Одесской области медики помогали вывозить уклонистов к границе (фото)

С помощью автомобиля скорой помощи мужчины обходили блокпосты на дорогах Одесской области. Уже у границы уклонистов встречали и помогали убежать в соседнее государство лесными тропами.

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области преступную группировку, которая помогала уклонистам бежать из страны с помощью карет "скорой". Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Установлено, что мужчин призывного возраста доставляли к границе в обход блокпостов с помощью кареты скорой с медперсоналом и включенными проблесковыми маячками. Далее уклонистов встречал еще один участник схемы и переправлял через границу лесными тропами.

В Одесской области уклонистов к границе перевозили на каретах скорой медицинской помощи Фото: Служба безопасности Украины

Задержали злоумышленников на международной трассе "Одесса-Рени", когда те везли двух мужчин призывного возраста к госгранице. По данным СБУ, организовали незаконную схему двое иностранцев с видом на жительство и житель Одесской области.

Свои услуги в помощи уклонистам они оценивали от 4,8 тысячи долларов с клиента. Деньги за "услуги" перечислялись на банковскую карточку сообщника из южного региона Украины.

Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков по месту пребывания мужчин у них обнаружили банковские карты, деньги и телефоны, подтверждающие незаконную деятельность. Всем подозреваемым объявили подозрение в незаконной переправке лиц через госграницу. За содеянное им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в службе безопасности сообщают, что решается вопрос о квалификации действий экипажа скорой медицинской помощи, который помогал вывозить уклонистов к границе.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили священника, стоматолога и безработного, которые помогали военнообязанным бежать из Украины. За свои "услуги" они брали 7,5 тыс. долларов.

Также в Одесской области задержали киевлянина, который за 7 тыс. долларов пытался прорвать границу и вывезти в непризнанное Приднестровье двух мужчин призывного возраста.