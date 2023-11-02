Дальность до 400 км: в новой российской ракете 40Н6 нашли иностранную плату, — ОП (фото)

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, новая разработка российского ВПК используется в комплексах С-400. Ее дальность составляет 380-400 км.

В обломках новой российской ракеты обнаружили иностранную плату. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Пост с фотографией части ракеты опубликован в Telegram-канале чиновника.

Сообщается, что то, что осталось от упавшей российской ракеты, военные обнаружили на Запорожском направлении.

"Иностранная плата новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400", — написал Ермак, указав, что дальность ракеты – 380-400 км.

По его словам, украинское руководство передает имеющиеся данные зарубежным партнерам, дабы исключить дальнейшие поставки таких комплектующих на территорию РФ.

Напомним, что в РФ через фирмы-посредники продолжают поставлять компоненты, необходимые в производстве ракет "Кинжал". Поставки идут из стран ЕС, таких как Латвия, Литва, Бельгия, Германия и Великобритания.

При этом семья главного ракетчика РФ поселилась в Швеции.

Иностранная плата в российской ракете

Также сообщалось, что 2 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ накапливает ракеты и готовится к новой волне ударов по энергоинфраструктуре Украины. Данилов также отметил, что на сегодня большинство объектов находится под контролем. В свою очередь, партнеры Украины продолжают поставлять дополнительные средства ПВО.