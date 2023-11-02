Все еще на рынке РФ, полки переполнены: Украина внесла Nestle в список спонсоров войны, — НАПК

По данным Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, Nestle объясняет свою позицию тем, что обеспечивает население РФ товарами первой необходимости и заботится о своих более чем семи тысячах сотрудников. Чем поддерживает экономику агрессора.

Украина внесла Nestle в список спонсоров войны из-за того, что швейцарская компания продолжает работу на российском рынке. Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что прибыль Nestle от рынка РФ превышает 2%, несмотря на это, руководство компании "до сих пор не решилось" прекратить работу в РФ.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в компании заявили о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости", — говорится в публикации.

Представители НАЗК сослались на публикации в СМИ и отметили, что по состоянию на февраль 2023 года полки российских магазинов переполнены продукцией Nestle.

При этом продолжается расширение производственной базы РФ. Авторы публикации отметили, что руководство Nestle объясняет свою позицию тем, что обеспечивает население товарами первой необходимости и заботится о своих сотрудниках, коих в РФ насчитывается свыше семи тысяч человек.

Компания Nestle

"Таким образом, компания создает рабочие места и поддерживает экономику агрессора, — отметили авторы поста в Telegram. — Еще во времена Второй Мировой войны компания работала на два фронта, поставля свою продукцию для сухих пайков немецкой армии и экспортируя в страны антигитлеровской коалиции".

С начала полномасштабной войны в Украине сотни коммерческих организаций объявили, что закрывают бизнес в РФ, прекращают выпуск и продажи продукции на территории РФ.

В Nestle заявили, что продолжат поставлять жителям РФ необходимые продукты питания, сославшись на принцип "базового права на еду".

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