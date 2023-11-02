СМИ рассказали, зачем РФ оружие Северной Кореи, если ВПК увеличили втрое

По данным журналистов, скорее всего, северокорейское оружие обходится сравнительно дешево. Но российская экономика поставлена на военные рельсы, и РФ в этой войне надолго.

Текущий низкий уровень безработицы в РФ во многом объясняется тем, что производство оружия на многочисленных оружейных заводах страны идет в усиленном режиме. Количество смен увеличено до максимума. Об этом пишет Sky News.

Треть госрасходов в следующем году в РФ пойдет на оборону — втрое больше довоенного уровня, что беспрецедентно для постсоветской России.

Не все средства идут собственно на оружие. В смете расходов — солдатские контракты, выплат раненым и родственникам погибших. На оккупированные украинские территории РФ также расходует часть средств.

Наращивание военного производства привело к росту ВВП. И все это на фоне действующих западных санкций, которые вводились с тем, чтобы ослабить возможности для продолжения войны.

Из-за санкций РФ вынуждена прибегать ко всевозможным средствам, чтобы найти технологические компоненты для своих вооружений.

Импортозамещение обходится дорого, а бывшие ключевые импортеры, такие как Индия, уже не настолько заинтересованы в закупках оружия из РФ.

Но политика Кремля состоит в том, чтобы получить все, что возможно. Вероятно, северокорейское оружие, закупки которого в Кремле отрицают, обходится сравнительно дешево.

Вместе с тем российская экономика поставлена на военные рельсы, бюджетные расходы ориентированы на оборонный комплекс. То есть Россия в этой войне надолго, делают вывод журналисты.

Напомним, что в новой российской ракете 40Н6 для комплекса С-400 нашли иностранную плату. Дальность новой ракеты составляет до 400 км.

Также сообщалось, что НАПК Украины внесло швейцарскую компанию Nestle в список спонсоров войны.