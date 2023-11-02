ВСУ установили рекорд по уничтожению российских огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", — СМИ

Система ТОС-1А "Солнцепек" имеет дальность действия 6 километров. За неполный месяц аналитики зафиксировали поражение минимум шести таких установок.

Украинская армия уничтожила рекордное количество огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов меньше, чем за месяц. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Только по подтвержденным фото и видео с 7 октября по 1 ноября 2023-го ВСУ подбили минимум шесть российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

"Это на самом деле очень показательная цифра, потому что, например, тот же портал Oryx по состоянию на сегодня фиксирует всего 12 единиц утраченных ТОС-1А "Солнцепек" с февраля 2022 года, хотя здесь не исключено, что некоторые обнародованные кадры не попали в этот список", — объясняют военные эксперты.

Статистика по "Солнцепекам"

За первые 7 месяцев полномасштабной войны в Украине оккупанты потеряли от пяти систем ТОС-1А "Солнцепек".

За октябрь 2023-го ВСУ подбили 6 систем.

Всего с начала лета 2023 года оккупанты потеряли рекордное количество ТОС-1А по сравнению с предыдущими периодами.

Эксперты отмечают интересную статистику.

"Если проанализировать потери "рашистов" их ТОС-1А в первой половине 2022 года, то можно увидеть, что большинство систем были повреждены и/или затрофеены, тогда как в октябре 2023 года чуть ли не все "Солнцепеки" были полностью сожжены вместе с экипажем, причем большинство было уничтожено FPV-дронами", — объясняет источник.

Почему оккупанты не берегут свои ТОС-1А

Такое халатное отношение к боевой технике россиян эксперты объясняют двумя причинами.

Российская армия скорректировала стратегию использования систем залпового огня — если в начале полномасштабного вторжения они могли использовать их прежде всего как террористическое средство для тотального уничтожения населенных пунктов Украины, то сейчас они используют их по принципу "чем больше, тем лучше". Во время наступления на Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях, а также усиления группировок на Бахмутском враг использует все возможные варианты, чтобы обеспечить себя как можно большим количеством вооружения и военной техники.

В октябре 2023 года россияне впервые испытали во время боя модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". По словам экспертов "Тосочка", с одной стороны имеет более чем вдвое большую дальность (6 километров у ТОС-1А против 15-20 километров у ТОС-2), а с другой — меньшую мощность боеприпасов и колесную базу.

Напомним об уничтожении "Солнцепека" 31 октября. Тогда 103-я ОБр ТрО в очередной раз подбила систему противника. Ее заметили с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного поражения техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой серый дым.