ВСУ установили рекорд по уничтожению российских огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", — СМИ
Система ТОС-1А "Солнцепек" имеет дальность действия 6 километров. За неполный месяц аналитики зафиксировали поражение минимум шести таких установок.
Украинская армия уничтожила рекордное количество огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов меньше, чем за месяц. Об этом сообщает военный портал Defense Express.
Только по подтвержденным фото и видео с 7 октября по 1 ноября 2023-го ВСУ подбили минимум шесть российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".
"Это на самом деле очень показательная цифра, потому что, например, тот же портал Oryx по состоянию на сегодня фиксирует всего 12 единиц утраченных ТОС-1А "Солнцепек" с февраля 2022 года, хотя здесь не исключено, что некоторые обнародованные кадры не попали в этот список", — объясняют военные эксперты.
Статистика по "Солнцепекам"
За первые 7 месяцев полномасштабной войны в Украине оккупанты потеряли от пяти систем ТОС-1А "Солнцепек".
За октябрь 2023-го ВСУ подбили 6 систем.
Всего с начала лета 2023 года оккупанты потеряли рекордное количество ТОС-1А по сравнению с предыдущими периодами.
Эксперты отмечают интересную статистику.
"Если проанализировать потери "рашистов" их ТОС-1А в первой половине 2022 года, то можно увидеть, что большинство систем были повреждены и/или затрофеены, тогда как в октябре 2023 года чуть ли не все "Солнцепеки" были полностью сожжены вместе с экипажем, причем большинство было уничтожено FPV-дронами", — объясняет источник.
Почему оккупанты не берегут свои ТОС-1А
Такое халатное отношение к боевой технике россиян эксперты объясняют двумя причинами.
- Российская армия скорректировала стратегию использования систем залпового огня — если в начале полномасштабного вторжения они могли использовать их прежде всего как террористическое средство для тотального уничтожения населенных пунктов Украины, то сейчас они используют их по принципу "чем больше, тем лучше".
- Во время наступления на Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях, а также усиления группировок на Бахмутском враг использует все возможные варианты, чтобы обеспечить себя как можно большим количеством вооружения и военной техники.
В октябре 2023 года россияне впервые испытали во время боя модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". По словам экспертов "Тосочка", с одной стороны имеет более чем вдвое большую дальность (6 километров у ТОС-1А против 15-20 километров у ТОС-2), а с другой — меньшую мощность боеприпасов и колесную базу.
Напомним об уничтожении "Солнцепека" 31 октября. Тогда 103-я ОБр ТрО в очередной раз подбила систему противника. Ее заметили с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного поражения техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой серый дым.