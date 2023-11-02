В Киеве мужчина напал на 12-летнюю волонтерку: что произошло и как его наказали

Нападавший схватил девочку за волосы и примерно два метра тянул по земле. Его задержали и передали полиции прохожие.

В Киеве осудили мужчину, который пытался ограбить девочку, собиравшую деньги для Вооруженных сил. Деталями инцидента поделилась 1 ноября пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2022 года группа подростков собирала деньги на ВСУ. Они играли на музыкальных инструментах на Крещатике, собирая пожертвования прохожих.

Завершив выступление, музыканты сложили деньги в рюкзак 12-летней девочки. Мужчина, который следил за подростками, догнал ее и пытался украсть собранные средства. Он схватил пострадавшую за волосы, повалил на землю и протащил примерно два метра.

Злоумышленника остановили прохожие. Они задержали мужчину и не отпускали до приезда полиции.

"Во время судебного разбирательства мужчина свою вину в инкриминируемом преступлении признал частично. В частности он утверждал, что не имел намерения грабить ребенка и применять к нему насилие", — рассказали в прокуратуре.

В конце концов нападающего признали виновным и приговорили к лишению свободы на 6 лет и 8 месяцев.

"Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. До вступления приговора в законную силу, а избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений", — добавила пресс-служба.

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