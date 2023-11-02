Не хватает кадров: оккупационные администрации просят Москву отправить больше учителей, — ЦНС

Местные жители не хотят сотрудничать с россиянами, поэтому в учебных заведениях на временно оккупированных территориях не хватает работников, отмечают в подполье.

На временно оккупированных территориях не хватает кадров в учебных заведениях. Поэтому оккупационные администрации просят Москву отправить больше "учителей". Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

"Фактически речь идет о гастролерах, которые будут заниматься промывкой мозгов украинским детям", — пишут в ЦНС.

Отмечается, что нехватка кадров возникла из-за нежелания жителей сотрудничать с оккупантами. В Центре нацсопротивления отмечают, что Россия продолжает политику геноцида украинской нации. Для этого используют школы, в которых детям "промывают мозги" и меняют самоидентификацию.

Обучение на временно оккупированных территориях

В начале сентября прошлого года в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированные территории Россия сводит дагестанских учителей. Они должны были заниматься пропагандой в школах, а за это им обещали высокие зарплаты и льготы. Если родители не пускали своих детей в школы, оккупационные власти проводили рельсы, выявляли таких детей и угрожали лишением родительских прав.

Также оккупанты завезли учителей русской истории, которые должны были "правильно" подавать детям этот предмет. Засылали их в пустые квартиры местных жителей, или же в студенческие общежития пока им не найдут жилье.

Кроме того, в конце года сообщалось, что оккупанты планируют открыть педагогические вузы, в которых будут готовить новых учителей.

"Новое обучение" детей коснулось не только школ, но и садиков. Так, в Национальном центре сопротивления сообщали, что россияне проводили обучение в саду на случай проникновения "украинских ДРГ".

Несмотря на обещания большой зарплаты в конце октября стало известно, что учителям на временно оккупированных территориях уже 3 месяца не выплачивают деньги. Оккупационная власть специально задерживала зарплату, чтобы сделать людей более контролируемыми и зависимыми.

У преподавателей, которые не захотели сотрудничать с оккупантами, проводились рейды. У них искали якобы похищенную из местного университета документацию и технику.

Напомним, на Херсонщине местным жителям предлагают взять в лизинг похищенную ранее украинскую технику из фермерских хозяйств.

Также оккупанты поднимают цены на аренду жилья на временно оккупированных территориях. Причиной этому стал наплыв жен мобилизованных россиян.