Свидания с оккупантами: женам военных РФ подняли аренду жилья на ВОТ, — росСМИ

По информации росСМИ, ранее цена за квартиры на прифронтовых и временно оккупированных территориях была 1500 рублей за сутки, сейчас их стоимость 3 тысячи.

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Из-за наплыва жен мобилизованных россиян, которые приезжают на свидания с оккупантами, резко выросла аренда жилья на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам россиянки Татьяны, чей муж участвует в захватнической войне против Украины, арендодатели понимая, что снимать квартиру планирует жена военного ВС РФ, сразу повышают цену.

Сейчас квартиры на прифронтовых и временно оккупированных территориях стоят 3000 рублей в сутки.

"Когда сначала я начинала ездить в апреле, было 1500, но там нет воды, и тогда было холодно, без отопления", — отмечает жена мобилизованного россиянина.

Также, по ее словам, появилось много мошенников, которые предлагают жилье в аренду. Российскому изданию женщина рассказала, что однажды заплатила 1,5 тыс. руб. за аренду квартиры на сутки, после чего арендодатель исчез и перестал отвечать на звонки.

Жена другого мобилизованного Наталья приехала в так называемую "ДНР", чтобы встретиться с мужем ближе к фронту и начала искать жилье на съем.

"Квартиры все прокуренные, мужчины, скорее всего, снимают. Приходилось убирать во всех арендованных квартирах, покупать моющие средства, мыть всю посуду", — рассказала женщина.

По информации росСМИ, еще одна женщина по имени Анастасия ездила на свидание в Луганск, где цены также оказались высокими.

"Мы снимали квартиру за 3000 рублей в сутки, она небольшая, но все необходимое есть. Ремонт неплохой, но все равно дорого. Люди зарабатывают, их нельзя обвинять в этом", — подчеркнула Анастасия.

Напомним, ранее Фокус сообщал о проекте "Хочу жить!" в ГУР Минобороны, который рассказывает россиянам, как они могут сдаться в плен и спасти свою жизнь. К одному из пленных из России приехала жена. Своими мыслями о событиях в РФ она поделилась, встретившись с мужем после трехмесячной разлуки.