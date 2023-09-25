Взяли в плен под Бахмутом: в Украину за пропавшим "без вести" россиянином приехала жена (видео)

Журналисты утверждают, что это первый случай, когда россиянка ради пленного мужа добралась в Украину. Она выехала из РФ, бросив дом, машину, работу и взяв с собой только детей.

Related video

В ГУР Минобороны работает проект "Хочу жить!", который рассказывает россиянам, как они могут сдаться в плен и спасти свою жизнь. Кроме того, занимается пленными, для которых есть возможность попасть на обмен. Некоторые пленные дают интервью и рассказывают, как попали на фронт и оказались в руках бойцов ВСУ. К одному из пленных из России приехала жена. Своими мыслями о событиях в РФ она поделилась, встретившись с мужем после трехмесячной разлуки.

Россиянку зовут Ирина Кринина, ее мужа, который находится в плену — Евгений Ковтков. Во время встречи Ковтков опустил голову и плакал, увидев жену. Она тем временем рассказала, что российскому командованию абсолютно безразлична судьба солдат: не выручают тех, кто попал в плен, не вывозят тела тех, кто погиб.

"Сидишь в плену третий месяц и не знаешь, что там в России происходит. Как в России пос*ть просто на тех, кто с вами погиб в Клещиевке. Они до сих пор там валяются и гниют. Им пос*ть на вас, кто в плену", — заявила Ирина.

Женщина проживала в Красноярске, имела квартиру, работу, родственников. Три месяца назад увидела видео с боев под Бахмутом. На видео бойцы 3 штурмовой бригады показывали российских военных, которых захватили в плен. В какой-то момент узнала мужа и пыталась вернуть домой. Летом обращалась к чиновникам и просила включить Ковткова в списки на обмен. Однако представители российской власти не реагировали. Поэтому Крынина взяли двух дочерей, все оставила — дом, квартиру, машину — и приехала в Украину.

Позже женщина дала полуторачасовое интервью журналисту Дмитрию Карпенкову. Во время интервью рассказала о "зашуганности" россиян, которые живут во лжи, и подчеркнула, что "считает Путина убийцей". Журналист отметил, что подобное произошло впервые.

Мобилизация в России: детали

Отметим, Ковтков рассказал, что его мобилизовали в ряды ВС РФ осенью 2022 года. Согласно данным ГУР Минобороны, в течение так называемой "частичной" мобилизации Россия увеличила армию на 400 тыс. человек.

Летом СМИ публиковали сообщения о старте новой волны призыва в ряды российской армии. Указывали, процесс может начаться в конце сентября, после российского "Дня голосования".

Между тем в начале сентября возможную мобилизацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, ее проводить не нужно, потому что якобы в РФ и так достаточно добровольцев.

Напоминаем, 22 сентября в Севастополе несколько крылатых ракет попали в штаб командования ЧФ России. Согласно данным разведки, погибло более 30 российских офицеров. Предполагают, что погиб также командующий флотом Виктор Соколов: его третий день не показывают общественности.