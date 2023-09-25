Взяли в полон під Бахмутом: в Україну за зниклим "безвісти" росіянином приїхала дружина (відео)

Журналісти стверджують, що це перший випадок, коли росіянка заради полоненого чоловіка дісталась в Україну. Вона виїхала з РФ, покинувши дім, машину, роботу і взявши з собою лише дітей.

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В ГУР Міноборони працює проєкт "Хочу жить!", який розповідає росіянам, як вони можуть здатись в полон і врятувати своє життя. Крім того, займається полоненими, для яких є можливість потрапити на обмін. Деякі полонені дають інтерв'ю і розповідають, як потрапили на фронт та опинились в руках бійців ЗСУ. До одного з полонених з Росії приїхала дружина. Своїми думками щодо подій у РФ вона поділилась, зустрівшись з чоловіком після тримісячної розлуки.

Росіянку звати Ірина Криніна, її чоловіка, який перебуває у полоні — Євгеній Ковтков. Під час зустрічі Ковтков опустив голову і плакав, побачивши дружину. Вона тим часом розповіла, що російському командуванню абсолютно байдуже до долі солдатів: не виручають тих, хто потрапив у полон, не вивозять тіла тих, хто загинув.

"Сидиш в полоні третій місяць і не знаєш, що там в Росії відбувається. Як в Росії пос*ть просто на тих, хто з вами загинув в Кліщіївці. Вони досі там валяються та гниють. Їм пос*ть на вас, хто в полоні", — заявила Ірина.

Жінка проживала у Красноярську, мала квартиру, роботу, родичів. Три місяці тому побачила відео з боїв під Бахмутом. На відео бійці 3 штурмової бригади показували російських військових, яких захопили у полон. У якийсь момент впізнала чоловіка і намагалась повернути додому. Влітку зверталась до чиновників і просила включити Ковткова у списки на обмін. Однак представники російської влади не реагували. Тому Криніна взяли двох дочок, все залишила — дім, квартиру, машину — і приїхала в Україну.

Пізніше жінка дала півторагодинне інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенкову. Під час інтерв'ю розповіла про "зашуганість" росіян, які живуть у брехні, та наголосила, що "вважає Путіна вбивцею". Журналіст відзначив, що подібне сталось вперше.

Мобілізація в Росії: деталі

Зазначимо, Ковтков розповів, що його мобілізували до лав ЗС РФ восени 2022 року. Згідно з даними ГУР Міноборони, протягом так званої "часткової" мобілізації Росія збільшила армію на 400 тис. осіб.

Влітку ЗМІ публікували повідомлення про старт нової хвилі призову до лав російської армії. Вказували, процес може початись наприкінці вересня, після російського "Дня голосування".

Між тим на початку вересня можливу мобілізацію прокоментував президент РФ Володимир Путін. З його слів, її проводити не потрібно, бо начебто у РФ і так достатньо добровольців.

Нагадуємо, 22 вересня у Севастополі кілька крилатих ракет влучили у штаб командування ЧФ Росії. Згідно з даними розвідки, загинуло більш як 30 російських офіцерів. Припускають, що загинув також командувач флотом Віктор Соколов: його третій день не показують громадськості.