РФ мобілізувала понад 500 тисяч чоловіків для відправки на війну з Україною (інфографіка)

Автори дослідження зазначають, що навіть після закінчення призову повістки продовжували приходити росіянам. Це помітно у статистиці шлюбів за прискореною процедурою.

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Кількість мобілізованих на війну росіян може перевищувати 500 тисяч осіб, замість 300, як обіцяли у Кремлі. Своє розслідування із цього приводу опублікувала "Медіазона" у четвер, 2 березня.

У вересні минулого року президент РФ Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію і в Міноборони країни-агресора тоді назвали кількість людей, яких збираються призвати на фронт — 300 тисяч. Але, як виявилося, її значно перевищили. Дані ґрунтуються на дослідженні про кількість "термінових" весіль за осінь 2022 року.

Нові зведення російських РАГСів дали змогу уточнити оцінку кількості мобілізованих – видання називає цифру 527 тисяч осіб.

[ + – ] РФ могла мобілізувати значно більше людей, ніж повідомляли офіційно Фото: Медиазона

Після початку часткової мобілізації чоловікам із повістками дозволили одружитися у прискореному порядку – за добу.

"Цим масово скористалися мобілізовані, які тривалий час жили разом, але не оформляли свої відносини", — пише "Медіазона". Це давало змогу подружжю розраховувати на компенсації у разі загибелі на фронті.

Наприкінці жовтня 2022 року призов нібито закінчився, проте оформлення стосунків у прискореному режимі продовжилося. У Саратовській області зареєстрували 117 шлюбів із мобілізованими за грудень, а в Омській — 89.

РосЗМІ вирахували можливу кількість тих, кого мобілізували "понад норми", за допомогою даних із 50 регіонів. Висновок такий: по всій країні могли закликати щонайменше 525 тисяч громадян, які вже вирушили або лише готуються до відправки на фронт в Україну.

[ + – ] РФ могла мобілізувати значно більше людей Фото: Медиазона

Нагадаємо, 16 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що в окупованому Росією місті Донецької області розпочалася мобілізація на фронт. Перших трьох чоловіків — працівників підприємства "Укравтодор" без розголосу відправили до зони бойових дій.