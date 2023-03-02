РФ мобилизовала более 500 тысяч мужчин для отправки на войну с Украиной (инфографика)

Авторы исследования отмечают, что даже после окончания призыва повестки продолжали проходить россиянам. Это заметно в статистике браков по ускоренной процедуре.

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Число мобилизованных на войну россиян может превышать 500 тысяч человек, вместо 300, как обещали в Кремле. Свое расследование по этому поводу опубликовала "Медиазона" в четверг, 2 марта.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил по стране частичную мобилизацию и в Минобороны страны-агрессора тогда назвали количество людей, которое собираются призвать на фронт — 300 тысяч. Но как оказалось, его значительно превысили. Данные основываются на исследовании о количестве "срочных" свадеб за осень 2022 года.

Новые сводки российских ЗАГСов позволили уточнить оценку числа мобилизованных – издание называет цифру 527 тысяч человек.

[ + – ] РФ могла мобилизовать значительно больше людей, чем сообщали официально Фото: Медиазона

После начала частичной мобилизации мужчинам с повестками разрешили жениться в ускоренном порядке — за сутки.

"Этим массово воспользовались мобилизованные, которые долгое время жили вместе, но не оформляли свои отношения", – пишет "Медиазона". Это давало возможность супругам рассчитывать на компенсации в случае гибели на фронте.

В конце октября 2022 года призыв якобы закончился, однако оформление отношений в ускоренном режиме продолжилось. В Саратовской области зарегистрировали 117 браков с мобилизованными за декабрь, а в Омской — 89.

РосСМИ вычислили возможное число тех, кого мобилизовали "сверх нормы", при помощи данных из 50 регионов. Вывод таков: по всей стране могли призвать не менее 525 тысяч граждан, которые уже отправились или только готовятся к отправке на фронт в Украину.

[ + – ] РФ могла мобилизовать значительно больше людей Фото: Медиазона

Напомним, 16 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что в оккупированном Россией городе Донецкой области началась мобилизация на фронт. Первых трех мужчин — работников предприятия "Укравтодор" без огласки отправили в зону боевых действий.