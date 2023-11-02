США ввели масштабный пакет санкций против поставщиков военных технологий в РФ: кто в списке

Министр финансов Джанет Л. Йеллен заявила, что глобальная санкционная коалиция перекрыла РФ доступ к ключевым ресурсам для ее ВПК и подорвала способность Кремля вести неспровоцированную войну против Украины.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые помогают России поставлять технологии для военного производства. Об сообщается на сайте ведомства.

"Сегодняшние санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, которые способствуют войне России против Украины, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран. Кроме того, эти действия нацелены на внутреннюю промышленную базу России, которая стремится заново изобрести себя в качестве хранителя российской военной машины", — говорится в сообщении Минфина США.

В министерстве отметили, что Российская Федерация зависит от готовности физических и юридических лиц из третьих стран пополнить запасы своей армии и продолжать войну против Украины.

"Наша глобальная санкционная коалиция перекрыла России доступ к ключевым ресурсам для ее военно-промышленного комплекса и подорвала способность Кремля вести неспровоцированную войну. Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать каждое звено российской военной цепочки поставок и нацеливаться на внешних игроков, которые будут стремиться поддержать военные усилия России", — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

Кроме физических лиц введены ограничения против компаний из многих стран: Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, через которые Россия импортировала технологии, оборудование и другие средства, необходимые для поддержки и обслуживания своего военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что под санкции попало ООО "Фрегат" (Fregat) — один из крупнейших поставщиков электронных компонентов и оборудования в России. В число ключевых клиентов и партнеров "Фрегата" входят несколько внесенных в список организаций, в том числе входящие в список США российские оборонные предприятия концерн "Калашников", государственная корпорация "Ростех" и акционерное общество "Концерн аэрокосмической обороны "Алмаз Антей".

Также OFAC ввело санкции против семи российских банков, руководителя одного из этих банков и одного российского предприятия финансовой инфраструктуры:

публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";

коммерческий банк "Абсолют Банк" ПАО;

общество с ограниченной ответственностью "Блан Банк";

общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит & Финанс Банк";

акционерное общество "Почта Банк";

публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк";

акционерное общество "Российский банк развития регионов";

акционерное общество "Банк Русский Стандарт".

"В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеуказанных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы. Кроме того, блокируются также любые организации, 50 или более процентов которых прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам", — сообщили в министерстве финансов США.

Напомним, 24 октября в Кремле заявили, что готовы жить под санкциями еще 10 лет. По словам экспертов, санкции против РФ подчеркивают необычайное единство между США и их союзниками перед лицом государства-агрессора. Однако спикер Кремля Песков утверждает, что в Москве ничего не боятся.