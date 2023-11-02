Вместо ЧВК "Вагнер": Путин построил новую систему управления операциями в Африке, — WSJ

По словам журналистов, ЧВК "Вагнер" стала частью Росгвардии и возобновила набор добровольцев.

Частную военную компанию "Вагнер" в Африке сменили две другие — ЧВК "Редут", финансируемая Геннадием Тимченко, и "Конвой", финансируемая Аркадием Ротенбергом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как сообщает источник, по схеме, продуманной Кремлем, Юнус-Бек Евкуров, который является заместителем министра обороны Российской Федерации, руководит организацией, которая координирует действия России на африканском континенте.

Деятельность России в Африке непосредственно координируются Андреем Аверьяновым, высокопоставленным офицером Главного управления разведки (ГРУ).

Западные разведывательные службы полагают, что Аверьянов руководит подразделением, ответственным за покушения в Европе.

Путин построил новую систему управления операциями Кремля в Африке

Ранее операции по поддержке режимов в некоторых африканских странах выполнялись частными военными компаниями, такими как ЧВК "Вагнер", которая находилась под командованием Дмитрия Уткина и получала финансовую поддержку от Евгения Пригожина. Оба этих руководителя ушли из жизни в авиакатастрофе в Тверской области в августе, примерно через два месяца после того, как они участвовали в мятеже, который представлял собой серьезное испытание для власти Владимира Путина.

В конце августа и сентябре Евкуров посетил Ливию, Буркина-Фасо, Мали и Центральноафриканскую Республику. На этих поездках также были замечены Аверьянов и командир "Редута" Константин Мирзаянц.

"Конвой" возглавляет Константин Пикалов, который ранее руководил военными операциями "ЧВК Вагнера" в Африке.

Остается загадкой, кто возглавит операции ЧВК "Вагнер" в Украине и Сирии.

В последние дни появились отчеты о том, что ЧВК "Вагнер" стала частью Росгвардии и возобновила набор добровольцев. Но месяцем ранее Путин встретился с бывшим начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым (по прозвищу Седой) в присутствии Евкурова. Согласно официальному сообщению на сайте Кремля, обсуждались "добровольческие подразделения".

Напомним, что после гибели Евгения Пригожина Министерство обороны Российской Федерации возьмет под своей контроль деятельность частной военной компании "Вагнер" в Африке.

29 октября сообщалось о том, что бывших боевиков ЧВК "Вагнер" вербуют в чеченские подразделения.