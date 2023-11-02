"Еще увидите результат": в Генштабе рассказали о производстве дальнобойного оружия (видео)

По словам бригадного генерала Сергея Баранова, Украине нужно развивать ракетные войска, а также наращивать производство артиллерийских систем. Уже есть опытные образцы, проводятся испытания.

В Украине работает ракетная программа и разрабатываются новые типы артиллерийских установок. Сейчас продолжается работа над производством прицепных пушек. Об этом 2 ноября рассказал начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Сергей Баранов в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV.

"Она (ракетная программа — ред.) работает. Есть уже опытные образцы, проводятся испытания. Все рассказывать не могу, но работаем", — отметил он.

Сергей Баранов прокомментировал производство украинского дальнобойного оружия, из которого в конце августа этого года была поражена цель на 700 км.

"Это была полностью новая ракета, и мы будем наращивать ее способности по дальности и точности. Я думаю, что вы еще увидите результат вскоре", — отметил он.

Также бригадный генерал рассказал, что наши специалисты разрабатывают новые типы артиллерийских установок. По его словам Украина отказывается от 152 калибра и переходит на 155.

"Сейчас мы работаем над прицепными пушками. Это то, что касается именно артиллерийских систем. Но нам надо наращивать производство и развивать ракетные войска, и мы также над этим всем работаем", — подчеркнул Сергей Баранов.

Смотреть: 12:19

Оружие украинского производства

В январе 2023 года бывший министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина профинансировала серийное производство отечественной артиллерийской установки САУ "Богдана".

2С22 "Богдана" — украинская колесная самоходная гаубица, со стволом калибра 155 мм. Первый прототип построен на шасси КрАЗ-63221. Разработка начата как минимум с 2018 года. Стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

Напомним, 9 октября ВСУ показали применение батареи украинских "Богдан" на различных шасси. На вооружении 1-й отдельной бригады спецназначения есть несколько САУ "Богдана" на базе белорусского МАЗ-6317 и чешской Tatra.