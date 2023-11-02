Новые рекорды: в университетах увеличился средний возраст студентов, — расследование

По данным расследователей, в некоторых университетах количество учащихся выросло в 20 раз, если сравнивать с 2021 годом. При этом, увеличилась и сумма оплаты за обучение, что приносит неплохой доход заведениям.

Украинцы продолжают использовать университеты в качестве законной отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в расследовании NGL Media, которое было опубликовано 2 ноября.

Отмечается, что если в прошлом году таким правом воспользовалось 85 тысяч мужчин призывного возраста, то итоги вступительной кампании 2023 года гласят, что их количество увеличилось до 110 тысяч граждан.

Открытые данные указывают на то, что доля студентов-первокурсников на платной форме обучения выросла до 70%, а их средний возраст теперь составляет 27 лет. Также стало больше студентов-мужчин в возрастных категориях 30+ и 40+, если сравнивать со статистикой прошлых лет.

В украинских университетах увеличился средний возраст студентов Фото: NGL.media

"Причины такого гендерного и возрастного дисбаланса очевидны — как и в прошлом году статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения", — говорится в сообщении.

Выросла также средняя стоимость обучения и теперь составляет 23 тысячи гривен в год, а вот условия поступления на контракт все еще упрощенные, отмечают расследователи. На некоторых специальностях требуют лишь собеседование или мотивационное письмо.

Образование в условиях войны: выгода для университетов

В NGL Media добавили, что образовательные заведения благодаря увеличению количества студентов получают дополнительный доход. Если взять среднюю стоимость обучения и количество студентов-новобранцев, то университеты получили более 2,6 миллиардов гривен со вступительной кампании 2023 года, а в прошлом году эта сумма составила 1,7 миллиардов.

Абсолютным лидером, как пишут расследователи, стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Там количество мужчин в сравнении с 2021 годом выросло в 20 раз.

В украинских университетах увеличился средний возраст студентов Фото: NGL.media

"В правительстве не видят никакой проблемы в том, что университеты практически бесконтрольно увеличивают количество контрактников, единственным условием для поступления которых является лишь готовность платить", — говорится в сообщении.

Образование в условиях войны: ограничения

Отмечается, что ограничения в количестве студентов на контракте все же существуют, но до полномасштабного вторжения даже самые популярные университеты использовали не более 20% от этой льготы. В связи с этим резкое увеличение учащихся вписывается в заложенные нормы, но расследователи на исключают, что университеты все же превысили ее.

В украинских университетах увеличился средний возраст студентов Фото: NGL.media

Для того, чтобы снизить злоупотребление необходимо снизить существующие нормы на платную форму обучения, а также ввести минимальный отбор для студентов в виде тестирования или экзаменов, но в Минобразования не спешат этого делать.

Образование в условиях войны: реакция властей

В Верховной Раде сейчас зарегистрировано минимум четыре законопроекта, авторы которых предлагают бороться с уклонением от службы благодаря образовательному процессу. Это несмотря на то, что до 24 февраля 2022 года несколько тысяч мужчин "нестудентского возраста" все же поступали добровольно в университеты, ведь мобилизации тогда не было.

"Теперь им это могут запретить. Например, самый обсуждаемый законопроект депутатов Федора Вениславского и Марьяны Безуглой предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто решил получить дополнительное образование в 30 лет и старше", — отмечают расследователи.

Этот законопроект застопорился, ведь получил негативные отзывы из-за дискриминации по возрасту. Если его утвердить, тогда под его действию попадают десятки тысяч мужчин. Только в этом году 71 тысяча студентов уже перешагнули возрастную отметку в 30 лет.

Предыдущие законопроекты на эту тему, как считают в NGL Media, тоже не лучше, ведь в них ограничивается право на получение второго образование того же или ниже уровня. Также там есть пункт о бесплатном образовании для таких студентов, но тогда им будет необходимо добровольно согласиться на мобилизацию.

Напомним, 23 октября сообщалось, что в Украине реформируют высшее образование. В будущем студенты смогут выбирать, как долго хотят получать степень, и определяться с желаемой специальностью в течение первых двух лет обучения. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, правительство уже поддержало нововведения.