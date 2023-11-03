На интеграцию ракет Taurus на украинские Су-24 понадобится до полугода, — производитель

По словам гендиректора Taurus Systems Йоахима Нопфа, чтобы интегрировать ракету, нужно будет несколько месяцев, и еще до 4 для того, чтобы украинские летчики научились с ними летать.

Уже более 5 месяцев Германия так и не решается передать Украине крылатые ракеты Taurus. Теперь разработчики снаряда говорят, что на его интеграцию нужно около 6 месяцев. Об этом сообщает портал Janes.

Крылатые ракеты KAPD 350 Taurus нельзя будет сразу установить на украинские фронтовые бомбардировщики Су-24М. Для интеграции понадобится до полугода времени, а также отдельного обучения летчиков. Генеральный директор Taurus Systems Йоахим Нопф заявил о дополнительном времени на интеграцию немецких ракет: несколько месяцев на интеграцию, а затем до 4 месяцев на подготовку летчиков. Компания является совместным предприятием MBDA Deutschland, MBDA и Saab Bofors Dynamics.

Taurus имеет дальность 500 км

Сама ракета Taurus поступила на вооружение в 2005 году и имеет дальность примерно 500 км. Она имеет двухступенчатую боеголовку под названием MEPHISTO. Она может проникать внутрь даже защищенных целей. Боеголовку можно запрограммировать, чтобы настроить время подрыва основной боевой части.

Наведение происходит с помощью инерциальной системы INS, GPS и датчика рельефа местности. Таким образом ракета должна продолжить путь к цели даже при отсутствии GPS сигнала.

Сейчас Taurus не изготавливают серийно, поэтому в Германии именно этим объясняли отказ в поставках ракет Украине. Однако в Taurus Systems говорят, что возобновить производство можно в течение года. К тому же ракету можно будет улучшить в случае возобновления серийного производства.

Напомним, 19 октября посол Германии Мартин Йегер заявил, что Украине сейчас не будут передавать ракеты Taurus.

12 октября СМИ писали, что Германия готова передать Taurus Украине, если США передадут ракеты ATACMS.