"Действительно феерично": мелитопольские партизаны из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400 (фото)

На Запорожье украинские партизаны "отпраздновали" День ракетных войск и артиллерии попав по ракетному комплексу оккупантов.

Партизанский отряд Мелитополя "Гнилая Черешня" под руководством Службы безопасности Украины уничтожил российский РЛС ЗРК С-400. Об этом сообщили члены отряда в своем Телеграмм-канале.

"Это действительно феерично, поскольку без КШМ+РЛС целый дивизион ПУ — это обычный металлолом", — прокомментировали свою работу партизаны.

Артиллеристы нанесли ночное огневое поражение HIMARS в Пологовском районе Запорожской области.

"Сегодня они празднуют профессиональный праздник — День ракетных войск и артиллерии. Спасибо, ребята, за меткость и преданность! Без вас и разведка не имела бы смысла", — говорится в сообщении.

Уничтожение С-400 "Триумф": что известно

Напомним, 4 сентября российские оккупанты остались без комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф" на Белгородщине. Это произошло благодаря работе украинских спецслужб.

Также 14 сентября неподалеку Евпатории СБУ и ВМС провели успешную спецоперацию, уничтожив "Триумф", который принадлежал оккупантам.

В Еленовке 23 августа прозвучало около семи взрывов. Позже в ГУР сообщили информацию об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

Напомним, 3 ноября командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил, что воины поразили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" на Бахмутском направлении.