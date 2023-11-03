Филиппинский легкий штурмовик FA-50 победил в имитационном бою истребитель F-22 Raptor

Во время маневров FA-50PH смог близко приблизиться к Raptor и имитировал пуск ракеты, что означало бы потерю самолета.

Во время учений филиппинский легкий штурмовик FA-50PH смог приблизиться к американскому истребителю 5 поколения F-22 Raptor и "уничтожил" его. Об этом сообщает Defence 24.

Филиппинский самолет смог совершить сенсацию в имитации воздушного боя между легким штурмовиком FA-50 и истребителем F-22 Raptor. Также в маневрах участвовали самолеты Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. FA-50PH — это ограниченный в возможностях воздушного боя самолет, который для этого имеет только один тип ракет AIM-9 Sidewinder малой дальности и пушку.

Это означает, что F-22 Raptor — истребитель 5 поколения с передовой авионикой и бортовым радаром не смог обнаружить самолет, а FA-50 смог приблизиться на расстояние выстрела Sidewinder. На коротком расстоянии F-22 все же имел бы преимущество благодаря сверхвысокой маневренности и мощности двигателя.

Теоретически F-22 может быть сбитым в условиях реальных боевых действий. Такая ситуация могла бы возникнуть, если бы в небе было бы много вражеских самолетов и после обмена первыми ракетными залпами возник бы хаос. Особенно, если бы FA-50 было бы численно больше.

Что более вероятно, в учениях сразу делали акцент на том, что FA-50 имел преимущество в небе. Поэтому он смог пройти на коротком расстоянии, достаточном для пуска Sidewinder. F-22 со своей стороны, возможно, должен был бы уклониться от вражеского самолета на хвосте, но не смог этого сделать.

В любом случае, пишут журналисты, успех филиппинского летчика — это достижение для скромных Воздушных сил страны. FA-50 является лучшим самолетом в строю Филиппин.

FA-50 или же KAI T-50 — это южнокорейский учебно-боевой реактивный самолет. Версия FA-50 — это легкий истребитель, который закупался Филиппинами с 2013 года

Напомним, 11 октября журналист показал самые эффектные фото истребителя F-22 Raptor.

24 октября Южная Корея передала очередные легкие штурмовики FA-50 для польской армии.