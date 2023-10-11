Самый эффектный снимок: на авиашоу в США сфотографировали истребитель F-22

Истребитель F-22 сфотографировали во время пуска инфракрасных ловушек в эффектном освещении. Также в кадр попал пассажирский самолет, что добавляет шарма фотографии.

Related video

Во время Тихоокеанского авиашоу в Хантингтон-Бич, штат Калифорния, фотограф Рохан Патель показал эффектные фотографии истребителя F-22 Raptor. Об этом сообщает The War Zone.

На авиашоу в Калифорнию съезжаются лучшие фотографы планеты, чтобы фотографировать авиационную технику. Один из них сфотографировал Raptor во время маневра по выбросу инфракрасных ловушек и бизнес-джетом на фоне. Выбрасывание ловушек является частью маневров летчиков, потому что они привлекают внимание и подчеркивают их драматичность. Самолет буквально зависает в воздухе, а затем начинает валиться и выбрасывать ловушки.

Сочетание вертикального положения F-22 с эффектным освещением и мелкими деталями дыма, придает фотографии настоящее ощущение атмосферы и зрелища. Рохан Патель говорит, что он сделал снимки на Sony A7R IV с телеобъективом Sony FE 200-600.

"Когда Raptor начал свое выступление, облака только начали расходиться над шоу-центром, но на горизонте и слева от шоу-центра все еще было преимущественно облачно. Это создало определенные трудности, поскольку низкие пролеты и развороты имели значительно другие условия освещения, чем когда самолет шел вертикально. Я настроил камеру на оптимальные параметры, когда самолет находился в тени. Я решил изменить выдержку и использовать подсветку только для того, чтобы захватить детали бликов, когда самолет поднялся вертикально. Очень короткая выдержка позволила зафиксировать в кадре и Raptor, и сигнальные ракеты, а подсветка помогла подчеркнуть обломки емкостей с сигнальными ракетами и дым, клубящийся за ними", — рассказал Пахель.

Момент пуска ловушек на F-22 Raptor

Напомним, в мае США перебросили в Эстонию истребители 5 поколения F-22 Raptor.

В апреле летчики истребителя F-22 Raptor получили шлемы следующего поколения HGU-55/P, которые вдвое легче предшественников.