Найефектніший знімок: на авіашоу в США сфотографували винищувач F-22

Винищувач F-22 сфотографували під час пуску інфрачервоних пасток у ефектному освітлені. Також у кадр потрапив пасажирський літак, що додає шарму світлині.

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Під час Тихоокеанського авіашоу в Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія, фотограф Рохан Патель показав ефектні світлини винищувача F-22 Raptor. Про це повідомляє The War Zone.

На авіашоу в Каліфорнію зʼїжджаються найкращі фотографи планети, щоб фотографувати авіаційну техніку. Один з них сфотографував Raptor під час маневру з викидання інфрачервоних пасток й бізнес-джетом на тлі. Викидання пасток є частиною маневрів льотчиків, бо вони привертають увагу та підкреслюють їхню драматичність. Літак буквально зависає у повітрі, а потім починає валитись та викидати пастки.

Поєднання вертикального положення F-22 з ефектним освітленням та дрібних деталей диму, надає фотографії справжнього відчуття атмосфери та видовища. Рохан Патель каже, що він зробив знімки на Sony A7R IV з телеобʼєктивом Sony FE 200-600.

"Коли Raptor почав свій виступ, хмари тільки почали розходитися над шоу-центром, але на горизонті і зліва від шоу-центру все ще було переважно хмарно. Це створило певні труднощі, оскільки низькі прольоти та розвороти мали значно інші умови освітлення, ніж коли літак йшов вертикально. Я налаштував камеру на оптимальні параметри, коли літак перебував у тіні. Я вирішив змінити витримку і використати підсвічування лише для того, щоб захопити деталі відблисків, коли літак піднявся вертикально. Дуже коротка витримка дозволила зафіксувати в кадрі і Raptor, і сигнальні ракети, а підсвічування допомогло підкреслити уламки місткостей із сигнальними ракетами та дим, що клубочився за ними", — розповів Пахель.

Момент пуску пасток на F-22 Raptor

Нагадаємо, в травні США перекинули в Естонію винищувачі 5 покоління F-22 Raptor.

У квітні льотчики винищувача F-22 Raptor отримали шоломи наступного покоління HGU-55/P, які вдвічі легші за попередників.