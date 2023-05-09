США перекинули в Естонію винищувачі 5 покоління F-22 для стримування агресії

У країнах Балтії розмістили ЗРК NASAMS, винищувачі Typhoon, а тепер і Raptor, щоб мати змогу патрулювати повітряний простір у регіоні.

Related video

Сполучені Штати перекинули на естонську авіабазу Емарі винищувачі 5 покоління F-22 Raptor. Про це повідомляє командування ВПС США.

Сучасні винищувачі F-22 Raptor прибули в Естонію з Польщі, щоб протистояти агресії в регіоні Балтійського моря. Всього на естонській авіабазі базуватиметься 12 літаків.

У Командуванні також зазначили, що в Латвії розмістили комплекс ППО NASAMS зі складу іспанських збройних сил. Також натовський контингент розмістив винищувачі Typhoon із Королівських Військово-повітряних сил Великобританії. Літаки базуються в Естонії. Всі ці сили залучені для патрулювання повітряного простору над Балтикою.

F-22 — це перший винищувач 5 покоління. Його розробили компанії Lockheed Martin, Boeing та General Dynamics. ВПС США взяли на озброєння новітній літак у 2005 році, а перший його політ був у 1994 році. Літак є дуже дорогим в експлуатації. Також відомо, що ВПС США вже почали списувати частину F-22.

Нагадаємо, 26 квітня натовські винищувачі перехопили кілька російських бойових літаків над Балтійським морем.

Також 26 квітня ЗМІ опублікували секретний план Путіна щодо захоплення країн Балтії.