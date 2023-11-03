В Израиле заявили, что Кремль "хитрым способом" использует нападение ХАМАС против Украины

Российский представитель Василий Небензя обвинил ЦАХАЛ в "борьбе с мирным населением". В Израиле ответили, что Москва следует собственным целям, связанным с войной в Украине.

В Израиле возмущены заявлением российского дипломата Василия Небензи, что страна не имеет права на самооборону. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан ответил представителю РФ, и его слова процитировали в Ynet 2 ноября.

"Смешно слышать именно от российского представителя проповедь морали в отношении Израиля на тему прав человека и международного права", — сказал он.

Эрдан подчеркнул, что Россия — это последняя страна, которая может "проповедовать" Израилю.

"Каждый человек в мире очень хорошо знает, как бы отреагировала Россия, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористической организацией. Обидно, что Россия использует нацистский теракт ХАМАС в хитрый способ, чтобы отвлечь внимание мира от ее вторжения в Украину", — добавил израильский политик.

"Громкое" заявление Василия Небези

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 2 ноября сказал, что Израиль — это оккупационное государство. Он добавил, что страна не имеет права на самооборону, а ее безопасность может быть гарантирована только после "справедливого решения палестинской проблемы".

"Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением", — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, эксперт по российской внешней политике Ханна Нотте информировала, что Кремль может выиграть от затяжной войны в Израиле.