"Будем продолжать": Зеленский назвал успехи ВСУ в борьбе с РФ на протяжении осени (видео)

По словам украинского президента, каждый километр продвижения на фронте открывает новые оперативные возможности, в том числе и для ракет. Украинские защитники нанесли колоссальные потери противнику за короткий период.

Украинские военные готовы не просто защищать страну от агрессора, но и сделать все для того, чтобы одержать победу в этой войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к народу 3 ноября.

В этот раз глава государства встретился с воинами артиллерии, ракетных и инженерных войск, в их профессиональный праздник. Были вручены награды и выражена благодарность. По его словам, каждая встреча с защитниками, участниками боевых действий, ранеными бойцами лишь подтверждает его слова о готовности идти вперед.

"Каждые 500 метров, каждый километр, который проходят воины, это новые оперативные возможности для Украины, в частности для ракет. К слову, этой осенью у нас есть хорошие результаты в уничтожении российских систем ПВО и боевой авиации оккупантов. Мы будем продолжать эту работу", — заявил Зеленский.

Отдельно украинский президент отметил, что прекрасно помнит, кто и как был настроен 24 февраля и в первые дни вторжения, у кого была какая позиция в этой войне. Кто-то верил в возможность ВСУ выстоять, а кто-то ошибся и думал, что Россия сможет захватить Украину.

Поэтому глава государства обратился к гражданам Украины, которые находятся на оккупированной территории. Он убежден, что эти села и города смогут снова стать свободными.

"Стоит быть уверенным в Украине сейчас — так же, как и тогда. Россия хотела Киев — но ее заставили убежать. Хотела Харьков и говорила, что это русский город, но наш Харьков есть и всегда будет свободным. Так же Херсон. Так же Одесса. И мы не оставим наших людей на оккупированной территории — я хочу, чтобы они услышали сейчас это. Речь идет про миллионы судеб", — заявил Зеленский.

В течение дня президент также провел совещание, во время которого обсуждались планы на следующую неделю. Там пошла речь о шагах Украины к членству в Европейском Союзе. Ежедневно делается все для того, чтобы начало переговоров стало ближе. Временные рамки и политические шаги четко были оговорены.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что расчет Himars поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии и применил ракеты ATACMS. В Украине ежегодно 3 ноября отмечают профессиональный праздник воинов ракетных и артиллерийских подразделений, благодаря которым и удается сдерживать российское нашествие.