"Все испарится огненным шаром": в СМИ смоделировали ядерный удар по Москве (фото)

В США планируют разработку новой ядерной бомбы B61-13, которая будет мощнее сброшенной на Хиросиму. В случае удара ею по столице РФ, в одно мгновение могли бы погибнуть сотни тысяч людей.

Новая ядерная бомба, которую планируют создать в США, сможет уничтожить более 300 тысяч россиян в Москве. О гипотетических последствиях удара 3 ноября сообщили в Newsweek.

Американская ядерная бомба B61-13, по словам официальных лиц, будет подобна по мощности более старой модели B61-7. Эта "предшественница" имела максимальную мощность, эквивалентную 360 килотоннам тротила. Это в 24 раза больше мощности бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму во время Второй мировой войны.

Как показала визуализация с помощью инструмента Nukemap, удар бомбой B61-13 по Москве мог бы вызвать значительные разрушения и убить более 300 тысяч россиян.

Фото: The Moscow Times

"Все, что находится в радиусе примерно полмили (примерно 800 метров, — ред.) от места детонации бомбы, будет испарено огненным шаром", — отметили журналисты.

Кроме того, взрыв B61-13 разрушил бы здания и "вероятно, убил бы всех остальных" в радиусе 1,6 километра.

Фото: Скрин видео

Ядерная бомба B61-13: что о ней известно

В США стремятся продолжить создание "современного варианта ядерно-гравитационной бомбы B61, обозначенного как B61-13".

"B61-13 можно будет доставлять современными самолетами, усиливая сдерживание противников и гарантируя союзникам и партнерам безопасность, предоставляя президенту дополнительные возможности против определенных более сложных и крупных военных целей", — заявили в американском Минобороны.

В Федерации американских ученых (FAS) проинформировали, что бомба будет оснащена управляемым хвостовым комплектом. Это позволит повысить ее точность, а также "ограничить возможности проникновения в землю".

"Относительно высокая мощность и точность B61-13, вероятно, позволят бомбе поражать подземные цели с мощностью, эквивалентной оружию надводного разрыва более одной мегатонны", — отметили в FAS.

В СМИ предположили, что планы разработать B61-13 связаны с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины в 2022 году. США взялись развивать свой ядерный арсенал, чтобы сдерживать Россию и Китай.

По данным FAS, B61-13 будет предназначена для доставки стратегическими бомбардировщиками. В частности, речь идет о самолетах моделей B-21 и B-2. Новая ядерная бомба будет иметь значительно большую площадь поражения, чем ее "предшественницы", сброшенные на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Напомним, в России также взялись за развитие своего ядерного оружия. Однако, по данным ГУР, последние испытания были неудачными, а новая ракета "Сармат" — слишком "сырая".

2 ноября в СМИ сообщили, что США и Китай обсудят контроль над ядерным оружием. Как выяснили журналисты, соответствующая встреча запланирована на 6 ноября.