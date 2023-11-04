Пентагон тайно передал Украине "противоминного паука" Assault Breacher, — Forbes (фото)

Бронемашина Assault Breacher способна быстро разминировать даже самую плотную оборону врага. Ее стоимость около 4 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки, вероятно, тайно передали Украине по крайней мере один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования Assault Breacher. Об этом сообщает Forbes.

"США незаметно передали Украине по крайней мере одну — а возможно, и несколько — своих мощных бронированных БМП", — говорится в сообщении.

Assault Breacher заметили на фотографиях Зеленского

Журналисты заметили технику на фотографиях с мероприятия с участием Владимира Зеленского по случаю 3 ноября, когда Украина отмечала День ракетных, артиллерийских и инженерных войск.

США передали Украине "противоминного паука" Assault Breacher США передали Украине "противоминного паука" Assault Breacher

На фотографиях можно увидеть, что в набор инженерно-боевой техники входит Assault Breacher американского производства. Эта машина способна быстро разминировать даже самую плотную оборону врага.

Стоимость американской бронированной машины разминирования — 4 млн долларов

На одном из снимков видно 55-тонную американскую бронемашину стоимостью $4 млн. Экипаж штурмового бронетранспортера может откапывать и безопасно взрывать заложенные мины, засыпать окопы и сооружать противотанковые валы, а затем обозначать крошечными флажками безопасную полосу для танков и боевых машин, которые будут проезжать через брешь на большой скорости.

По словам старшего капрала Джонатана Мюррей, механика штурмовой морской пехоты, машина может разминировать поле в 10 раз быстрее, чем инженеры, которые делают это вручную.

США передали Украине "противоминного паука" Assault Breacher США передали Украине "противоминного паука" Assault Breacher

Assault Breacher: что известно

Штурмовые машины разминирования ABV находятся на вооружении США с 2010 года.

Всего построено не менее 39 таких машин. Базой для Assault Breacher Vehicle стал американский танк М1 Abrams.

"Командиры на местах говорят, что Assault Breacher обеспечивает лучшую защиту, чем оборудование, которое они сейчас используют или использовали, оно уменьшает количество транспортных средств в точке прорыва", — сказал Рэндалл Флек, директор британской фирмы Pearson, которая производит Assault Breacher.

США передали Украине "противоминного паука" Assault Breacher

Кроме танковой брони ABV получила комплекс динамической защиты и установленный спереди плуг — минный отвал шириной 4,6 метра с металлическими "лыжами". Вместо танковой башни установлена специальная башня с двумя системами линейных подрывных зарядов.

Экипаж саперного танка — два человека. Оборонительным вооружением является лишь 12,7 мм пулемет. При этом общая длина боевой машины достигла 12 метров, а вес вырос практически до 72 тонн.

Напомним, 26 июня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что бойцам Вооруженных сил Украины по государственной программе "Армии дронов" передали на фронт 206 беспилотных летательных аппаратов Heavy Shot .