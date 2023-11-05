"Война не зашла в тупик": ISW проанализировал колонку Залужного в The Economist

По данным экспертов, в колонке главнокомандующего ВСУ были названы этапы, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны.

Эксперты Института изучения войны (ISW) провели анализ статьи Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Валерия Залужного о природе военных действий в Украине. Об этом сообщили в отчете ISW за 5 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не может быть охарактеризована как "патовая", в комментарии к статье Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Валерия Залужного, посвященной позиционному характеру войны в Украине.

4 ноября в ходе совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Владимир Зеленский заявил, что текущая обстановка на фронте не является безвыходной, даже несмотря на истекшее время, и что "люди устали".

Эксперты отмечают, что статья генерала Залужного с названием "Современная позиционная война и как ее выиграть" более четко раскрывает его рассмотрение изменений, которые необходимо внести в Украине для того, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" фазу конфликта, чем его интервью для издания The Economist.

Залужный отмечает, что военные действия "постепенно переходят к позиционной форме" и подчеркивает, что для преодоления этой фазы конфликта Украине необходимо достичь превосходства в воздушном пространстве, пробивать минные преграды в глубину вражеской территории, повысить эффективность контрбатарейной борьбы, подготовить необходимые резервы и усилить возможности радиоэлектронной борьбы.

В отчете говорится о том, что его колонка сосредоточена, скорее, на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками.

Аналитики заключают: в колонке Залужного речь шла о том, как возобновить маневр в позиционной войне, а не о том, что война зашла в тупик.

Что известно про интервью Залужного в The Economist

Напомним, Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины. В эссе для The Economist главнокомандующий ВСУ рассказал о своих приоритетах, чтобы Украина могла противостоять врагу.

Кроме того, по мнению Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, западные союзники были чрезмерно осторожны в поставках Украине новейшего вооружения. А это значит, что оружия, поставляемого Западом, было достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить.