Ракетный удар по 128-й бригаде: стало известно количество погибших и раненых военных

Сообщается, что более полусотни военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В результате ракетного удара "Искандером" по месту награждения военных 128-й бригады ВСУ погибли 28 бойцов. Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко в Facebook в воскресенье, 5 ноября.

"28 погибших. 53 раненых. 128 ГШБр", — написал он.

Ракетный удар во время награждения бойцов 128 бригады

В Запорожской области в одном из прифронтовых сел офицеры собрали бойцов 128-й бригады ВСУ на торжественное построение по случаю награждения. В этот момент ВС РФ россияне нанесли ракетный удар.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил ракетный удар оккупантов по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микитася призвал общину воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий. В Закарпатской области в связи с потерями в бригаде с 6 ноября объявили три дня траура.

В сети обнародовали видео удара, на котором видно, что оккупанты заметили, как собираются бойцы, с дрона.