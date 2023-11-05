ВС РФ атаковали Одессу: в городе прогремело несколько взрывов

После сигнала тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности. В соцсетях писали о работе системы противовоздушной обороны.

В Одессе прогремело не менее двух взрывов, в соседнем Черноморске также было громко. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского района быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 15:27, Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Местные паблики сообщали о работе системы противовоздушной обороны.

Напомним, 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении двух российских дальнобойных ракет Х-59. Снаряды летели в направлении Одесской области, с ними справились украинские зенитные установки.

Фокус также писал об атаке армии России на судоремонтный завод в Одесском районе 30 октября. Нардеп Алексей Гончаренко утверждал, что по Одессе и пригороду выпустили 6 противокорабельных ракет "Оникс".