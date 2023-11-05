Удар по ракетоносителю "Аскольд": в ВСУ рассказали, снизилась ли угроза ракетных обстрелов

Армия РФ может запустить по Украине около 60 крылатых ракет "Калибр" даже если спрячет корабли в бухтах. Удары по Черноморскому флоту повлияли на возможности оккупантов, но их военный потенциал все же мощный, говорят в Силах обороны юга Украины.

Российская армия продолжает угрожать Украине с Черного моря. Угроза пусков ракет достаточно высока, несмотря на потери кораблей Черноморским флотом РФ, сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.

В Черном море наблюдается шторм, оккупанты прячут корабли в бухтах. Российские военные часто не соблюдают мер безопасности и могут совершить ракетные удары прямо из укрытий, добавила военная.

"Генеральный штаб оценивает уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря как постоянно высокий. При выходе ракетоносителей на дежурство риск повышается", — заметила Гуменюк.

Точное число ракет, которые ВС РФ могут запустить по Украине, установить точно еще нельзя. Возможно, речь идет о 56 крылатых ракетах "Калибр", указала она.

"Фигурировала информация, что 56 "Калибров" одновременно готовы к запуску. С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные — 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей", — отметила спикер Сил обороны юга.

Удары по Черноморскому флоту стали очень сильным морально-психологическим ударом для россиян, но у врага все еще сохраняется мощный военный потенциал, заключила Гуменюк.

Напомним, что 4 ноября ВСУ удачно атаковали крылатыми ракетами судостроительный завод "Залив" в Керчи. В результате был поврежден малый ракетный корабль "Аскольд", носитель ракет "Калибр".

Российская армия 1 ноября атаковала более сотни населенных пунктов в 10 регионах Украины. Это стало наиболее интенсивным нападением за весь 2023 год.