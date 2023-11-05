С-400 не видит Taurus: пресловутый ЗРК не эффективен против немецких ракет, — эксперты

Гендиректор компании MBDA Deutschland Йоахим Кнопф отметил, что при работе на высоте 50 м и скорости полета 0,9 Маха Taurus остается неуязвимой для перехвата российским комплексом.

Производственный концерн MBDA Deutschland представил подробный обзор крылатой ракеты Taurus KEPD 350. По словам генерального директора концерна Йоахима Кнопфа, данная ракета может проходить на низкой высоте и с дозвуковой скоростью, из-за чего она такие системы ПВО, как российские С-400, не смогут ее перехватить. Об этом 4 ноября рассказали обозреватели Bulgarian Military.

"Taurus способна достигать дальности полета более 500 км и развивать скорость до 0,9 Маха. Интересно, что при работе на высоте 50 м Taurus остается неуязвимой для перехвата российской системой ПВО С-400", — говорится в публикации.

Кнопф добавил, что Taurus KEPD 350 в скором времени будет модернизирована. Среди ожидаемых усовершенствований — увеличение размаха крыла на 10 градусов, а также внедрение "элементов искусственного интеллекта" в систему наведения. Это позволит перестраивать курс ракеты в полете.

Что касается потенциального применения данных ракет в Украине, то Кнопф отметил, то предполагается, что установка Taurus на украинские самолеты, а также проведение необходимых инструктажей займет не менее полугода. Кроме того, в качестве платформы для этих ракет могут выступить американские истребители F-16, которые должны поступить на вооружение ВВС ВСУ в следующем году.

Напомним, в октябре украинская сторона продолжала обсуждение с немецкими партнерами возможность предоставления Украине ракеты Taurus. Поступила информация, что данный вид вооружения может быть предоставлен ВСУ после того, как Соединенные Штаты передадут Киеву ракеты ATACMS.

Однако позже посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Берлине решили сейчас не поставлять Киеву эти дальнобойные ракеты. При этом дипломат отметил, что федеральное правительство и канцлер Германии Олаф Шольц об этом очень четко дали понять.