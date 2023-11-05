"Серьезная угроза для Европы": РФ ведет переговоры о создании базы ВМФ в Ливии, — Bloomberg

Между Россией и лидером восточной Ливии обсуждается оборонное соглашение, что представляет собой "головную боль" для США на фоне беспорядков на Ближнем Востоке.

Россия стремится расширить свое военное присутствие в восточной Ливии. Этот план может привести к созданию военно-морской базы РФ, что даст ей значительный плацдарм на южном пороге Европы. Оборонное соглашение обсуждалось на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и военным командующим на востоке Ливии Халифой Хафтаром на их встрече в Москве в конце сентября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

Эскалация активности России в Ливии представляет собой новый вызов США и их европейским союзникам, которые уже находятся в противостоянии с Кремлем из-за его вторжения в Украину. У Запада также существуют опасения, что Россия потенциально может вступить в ближневосточный конфликт, если война в Израиле выйдет за пределы сектора Газа.

Администрация США воспринимает эту угрозу "очень серьезно", заявил бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Уайнер. "Удержание России на расстоянии от Средиземноморья было ключевой стратегической задачей. Если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским Союзом", – сказал Уайнер.

Источники издания также сообщили, что Хафтар хочет обучить пилотов своих ВВС и бойцов спецназ. Взамен несколько авиабаз в восточной Ливии, где в настоящее время базируются военизированные формирования ЧКВ "Вагнер", будут модернизированы для размещения российских войск.

По словам других людей, знакомых с ходом переговоров, российские военные корабли также могут получить права на постоянную стоянку в ливийском порту, скорее всего, в Тобруке, расположенном всего в нескольких сотнях километров через Средиземное море от Греции и Италии. Однако это долгосрочная перспектива, поскольку потребует существенной модернизации портовых сооружений.

На данный момент у России есть только одна военно-морская база в Средиземноморье – сирийский Тартус.

Военное присутствие РФ в Ливии

Россия в течение нескольких лет тайно участвовала в североафриканском экспорте нефти через ЧВК "Вагнер". Российские наемники прибыли в Ливию во время вакуума власти и гражданской войны, последовавшей за поддержанным НАТО смещением Муаммара Каддафи в 2011 году.

Основа, проделанная ЧВК "Вагнер" для продвижения интересов Кремля в Африке и на Ближнем Востоке, позволила Москве быстро нарастить свои зарубежные военные активы. Известно, что Россия также ищет военно-морскую базу на Красном море в Судане, которая предоставит ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову, хотя гражданский конфликт в этой стране может помешать этим планам.

Ливия разделена между враждующими администрациями в западной столице Триполи и на востоке, где правит Хафтар. 79-летний Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты в Ливии, где находится около 40% запасов "черного золота" Африки. По словам источников, близких к Хафтару, он ищет поставщиков ПВО, чтобы защитить свои позиции от конкурирующих сил в Триполи, поддерживаемых Турцией.

По мнению экспертов, оборонное соглашение с Россией усилит разногласия между востоком и западом Ливии и снизит вероятность воссоединения страны после более чем десятилетия раздоров после свержения Каддафи.

Напомним, в столице Ливии враждующие группировки устроили продолжительную перестрелку. По информации журналистов, интенсивные бои начались ночью и продолжались до утра 27 августа.

Ранее Фокус писал, что неизвестные беспилотники атаковали базу "вагнеровцев" в Ливии. По данным журналистов, база находилась в 150 км от Бенгази. "Вагнеровцы" воюют в стране с 2018 года.