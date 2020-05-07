ООН признала присутствие российской ЧВК "Вагнера" в Ливии

В прошлом году Хафтар начал войну в Ливии и организовал наступление на столицу – Триполи. Его поддерживают РФ, ОАЭ и Египт. По другую сторону – правительственные войска Ливии и Турция

Российская частная военная компания "Вагнер" отправила в Ливию, на помощь верховному главнокомандующему ливийской нацармией Халифу Хафтару, около 1,2 тыс. наемников, в т.ч. снайперов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на конфиденциальный доклад ООН.

Год назад, 4 апреля 2019 года, Хафтар начал организовал наступление на столицу – Триполи. Хафтара поддерживают РФ, ОАЭ и Египт. Им противостоят правительственные силы, поддерживаемые Турцией.

В январе этого года президента РФ Владимира Путина спрашивали о том, есть ли в Ливии ройссийские наемники из ЧВК "Вагнера". Тогда он ответил, что если в этой стране и есть россияне, то они не представляют Россию и Россия не платит им.

AFP пишет, что наемники из ЧВК "Вагнера" участвуют в иностранных конфликтах: их замечали в Сирии, Украине и Центральноафриканской республике. В Госдепе США говорят, что эта компания – "инструмент Кремля для ведения политики" в Ливии.

"Было установлено присутствие частных военных оперативников из "ЧВК Вагнера" в Ливии с октября 2018 года",— говорится в докладе ООН

Также известно, что в Ливии работает еще одна российская компания – Российские системы безопасности. Они якобы занимаются обслуживанием и починкой военной воздушной техники.

Проверяется информация об участии и двух других частных военных компаний – Moran Security Group и Schit Security Group.

Примечательно, что в докладе ООН нет никаких рекомендаций по введению санкций против упомянутых ЧВК или предотвращения их деятельности.

Как ранее сообщал Фокус:

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По данным другого издания, российские советники составляли для Судана кровавый план по подавлению протестов. В расследовании говорится, что российская компания помогала Омару аль-Баширу удержаться в президентском кресле.