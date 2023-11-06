Сложная инженерия: как работают подвижные воздухозаборники на истребителе F-15 (видео)

Для постоянного охлаждения двигателей инженеры прибегли к подвижным воздухозаборникам. Это приоткрывает завесу, насколько сложными изделиями являются истребители, пишут журналисты.

В Японии сняли на видео тренировочный полет истребителя F-15, во время него были показаны воздухозаборники, которые движутся в воздухе во время маневров. Об этом сообщает The War Zone.

Визуально подвижные воздухозаборники выглядят несколько странно, утверждают журналисты. Однако за этим стоит настоящее техническое чудо, которое выполняет центральную функцию самолета. Самолет с серийным номером 12-9828 был снят во время репетиции авиашоу Gifu. Мероприятие состоится 12 ноября на аэродроме Gifu в городе Какамигахара на юге Японии.

Движение воздухозаборников с изменяемой геометрией истребителя является ключевым параметром для поддержания равномерного и оптимального потока воздуха в два турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney F100-PW-220E. Воздухозаборники направлены вперед сверху вниз, при изменении угла корпуса, они "кивают" под управлением компьютера, чтобы отверстие всегда было под правильным углом. Особенно полезной эта система является на низких скоростях, тогда набор решеток внутри воздухозаборника помогает замедлить воздух, чтобы он не был турбулентным и дозвуковым в момент попадания в переднюю часть двигателя.

Схема, по которой воздух попадает в воздухозаборник и доходит до двигателей через рампы

"Воздухозаборники движутся в ответ на угол атаки. Кто бы это ни делал [на видео], он просто играет и движется на должной скорости, чтобы заставить воздухозаборники менять угол. Вы можете слышать, как воздухозаборники "щелкают", когда вы пролетаете через режим полета. Они двигаются немного, но обычно медленно, если только вы не разгружаетесь сильно", — прокомментировал видео бывший летчик F-15 Воздушных сил США "Шари".

Автор отмечает, что инженерия самолет является чрезвычайно сложной, и этот момент на видео с воздухозаборников еще раз доказывает, что значительная часть решений не заметна для обычного человека.

Напомним, 3 ноября в США заявили о подготовке к передаче 3 и 4 истребителей F-15EX.

30 сентября истребитель F-15EX Eagle II совершил первый полет в финальной версии.